Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor? 19 Kasım Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?

YAY: BUGÜN çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

OĞLAK: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

KOVA: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.

Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

BALIK: ÇALIŞMALARINIZLA ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.

İstediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.