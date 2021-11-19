3 saat 28 dakika sürecek Parçalı Ay tutulması bugün saat 09.00'da başladı. Son 580 yılın en uzun Ay tutulması olarak açıklanan bu tutulma Nasa'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'den izlenemeyecek. Ay tutulmasının burçlara olan etkisini merak edenler ise konu hakkında yapılan yorumları okuyor. Peki, Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor? 19 Kasım Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
KOÇ: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
BOĞA: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.
İşte diğer burçlar;
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.
YENGEÇ: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
Fikirleriniz sürekli değişiyor.
ASLAN: PARTNERİNİZLE aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.
BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakatketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.