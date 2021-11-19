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    • 19.11.2021 09:28
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    Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor? 19 Kasım Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?

    580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulması bugün yaşanıyor. NASA tarafından yapılan açıklamada bu tutulmanın son yüzyılın tarihine geçeceği ifade edilirken insanlar bu tutulmanın burçlara nasıl bir etkisi olacağını merak ediyor. Bu nedenle astrologların burçlar hakkında yaptıkları haftalık, aylık ve günlük yorumlar merak ediliyor. Peki, Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor? 19 Kasım Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte tüm bilgiler...

    Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor?

    3 saat 28 dakika sürecek Parçalı Ay tutulması bugün saat 09.00'da başladı. Son 580 yılın en uzun Ay tutulması olarak açıklanan bu tutulma Nasa'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'den izlenemeyecek. Ay tutulmasının burçlara olan etkisini merak edenler ise konu hakkında yapılan yorumları okuyor. Peki, Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor? 19 Kasım Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

    KOÇ: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
    Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

    BOĞA: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.

    İşte diğer burçlar;

    İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.

    YENGEÇ: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
    Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
    Fikirleriniz sürekli değişiyor.

    ASLAN: PARTNERİNİZLE aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

    BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
    Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakatketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.

        TERAZİ: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

        AKREP: KENDİNİZİ ifade etmek için her türlü fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz.
        Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
        Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.

        YAY: BUGÜN çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

        OĞLAK: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

        KOVA: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
        Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

        BALIK: ÇALIŞMALARINIZLA ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.
        İstediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
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        Haberler Güncel Parçalı Ay tutulması hangi burçları etkiliyor? 19 Kasım Ay tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek?
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