Adana'da gece yarısı silahlar konuştu! Evinin yakınında kurşunladılar

Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde, yerde mermi kovanları bulundu. Silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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