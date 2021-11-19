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    • 19.11.2021 12:42
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    Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu son dakika? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne?

    Müge Anlı'da günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'ye ne olduğu tüm Türkiye tarafından merak ediliyordu. Sır bir şekilde ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ın arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu son dakika? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne?

    Yörük Kızı Müslüme'ye ne olduğu günlerdir merak ediliyordu. Arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde olay yerinden yalaşık 7 kilometre uzaklıkta minik Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne? İşte tüm detaylar!

    MÜSLÜME NASIL ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

    Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

    YÖRÜK KIZI MÜSLÜME'YE NE OLDU?

    Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti.

        Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

        Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
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        Haberler Güncel Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu son dakika? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne?
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