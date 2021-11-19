Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu son dakika? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne?

Yörük Kızı Müslüme'ye ne olduğu günlerdir merak ediliyordu. Arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde olay yerinden yalaşık 7 kilometre uzaklıkta minik Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne? İşte tüm detaylar!
YÖRÜK KIZI MÜSLÜME'YE NE OLDU?
Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da programında konuyu gündeme getirdi. Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 10 Kasım'da Mersin'de meydana gelmişti.