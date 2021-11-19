Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu son dakika? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne?

Yörük Kızı Müslüme'ye ne olduğu günlerdir merak ediliyordu. Arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde olay yerinden yalaşık 7 kilometre uzaklıkta minik Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Peki, Yörük kızı Müslüme Yağal bulundu mu? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme nasıl öldü, kim öldürdü? Ölüm sebebi ne? İşte tüm detaylar!