AK Partili İmran Kılıç’tan acı haber

Ankara Şehir Hastanesi'nde bir süredir Coronavirüs tedavisi gören AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, vefat etti. Başkan Erdoğan, Kılıç için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, "Ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, "Çok değerli yol arkadaşımız, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.