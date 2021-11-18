Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı

Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.