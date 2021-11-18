Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.11.2021 23:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.11.2021 23:21
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı

    Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum" dedi.

    Erdoğan’dan AK Partili Kılıç için taziye mesajı

    Bir süredir koronavirüs tedavisi gören AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti. Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

    Koca, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı yayımladı.



        "ÖMRÜNÜ İLME, İRFANA VE MİLLETE HİZMETE ADAMIŞ..."
        Erdoğan, "26'ncı ve 27'nci Dönem Kahramanmaraş Milletvekilimiz, ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun ’başörtü’ ikiyüzlülüğü!
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için taziye mesajı
            SON DAKİKA