2022 yılına neredeyse sayılı günler kaldı. Bu nedenle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için aramalar da hız kazandı. 1 Ocak 2022 resmi tatil olacak sayılıyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihinde de tratil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar tarafındna arama motorlarında, "31 Aralık Cuma resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi gün başlıyor?" Sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.
31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.
RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!
YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar