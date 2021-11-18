2022 yılına neredeyse sayılı günler kaldı. Bu nedenle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için aramalar da hız kazandı. 1 Ocak 2022 resmi tatil olacak sayılıyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihinde de tratil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar tarafındna arama motorlarında, "31 Aralık Cuma resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi gün başlıyor?" Sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...