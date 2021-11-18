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    • 18.11.2021 10:17
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    • 18.11.2021 10:17
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    31 Aralık Cuma resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi gün başlıyor?

    Yeni yıla sayılı günler kala tatil araştırmaları da hız kazandı. 1 Ocak tarihi her sene resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bir önceki gün olan 31 Aralık tarihinin tatil olup olmayacağı konusu merak edilip araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve çalışanlar 31 Aralık'ta iş okul iş var mı sorunun yanıtını arıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık'ta okullar tatil mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    31 Aralık Cuma resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi gün başlıyor?

    2022 yılına neredeyse sayılı günler kaldı. Bu nedenle 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için aramalar da hız kazandı. 1 Ocak 2022 resmi tatil olacak sayılıyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihinde de tratil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve çalışanlar tarafındna arama motorlarında, "31 Aralık Cuma resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi gün başlıyor?" Sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

    31 Aralık Cumartesi günü bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verebiliyor, ancak 31 Aralık resmi tatil değildir.

    RESMİ TATİL GÜNLERİ 2022!

    YILBAŞI:1 Ocak Cumartesi

    ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan Cumartesi

    EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

        AREFE GÜNÜ: 1 Mayıs Pazar

        RAMAZAN BAYRAMI: 2 Mayıs Pazartesi- 3 Mayıs Salı- 4 Mayıs Çarşamba

        GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs Perşembe

        AREFE GÜNÜ: 8 Temmuz Cuma

        KURBAN BAYRAMI: 9 Temmuz Cumartesi- 10 Temmuz Pazar- 11 Temmuz Pazartesi- 12 Temmuz Salı

        DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ: 15 Temmuz Cuma

        ZAFER BAYRAMI: 30 Ağustos Salı

        CUMHURİYET BAYRAMI: 28 Ekim Cuma- 29 Ekim Cumartesi
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        Haberler Güncel 31 Aralık Cuma resmi tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okul var mı, tatil mi, yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek, hangi gün başlıyor?
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