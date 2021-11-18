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    • 18.11.2021 09:07
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    Başkan Erdoğan'ın konutunu fotoğraflayan İsrailli çift serbest bırakıldı ülkelerine döndü

    Son dakika haberi... Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı. İsrailli çift özel bir uçakla ülkelerine dönerken, İsrail Başbakanı Bennett Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Erdoğan’ın konutunu çeken İsrailli çift serbest bırakıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken ve casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli çiftin, serbest bırakıldığı öğrenildi. Çiftin, sabah saatlerinde özel bir uçakla İsrail'e iniş yaptığı belirtildi. İsrail basını, Mody ve Natali çiftinin ülkeye iniş görüntülerini yayınladı.

    İSRAİL BAŞBAKANI BENNETT'TEN TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    İsrailli çiftin serbest kalmasının ardından İsrail Başbakanı Bennett sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türkiye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Bennett paylaşımında, "Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür eder. Oknin çiftine hoşgeldiniz diyoruz. Oknin ailesine karmaşık bir durumda kararlı duruşları ve Dışişleri Bakanlığı ve halkı ile açık ve sıcak işbirliği için büyük takdirlerimizi ifade etmek isteriz." ifadelerini kullandı.

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