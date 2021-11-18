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    • 18.11.2021 08:57
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    • 18.11.2021 08:57
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    Sevgilisinin terk ettiği genç kız alt geçide atladı

    Adana'da 21 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçide atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı ise olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti.

    Sevgilisinin terk ettiği genç kız alt geçide atladı

    Olay, Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda bulunan alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Büşra Melisa P. (21), erkek arkadaşı kendisinden ayrıldığı için 6 metre yükseklikten alt geçide atladı.

    Düşmenin şiddetiyle genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu. Evinin yakınında kız arkadaşının atladığı öğrenen E.A.Y (20) hemen olayın olduğu alt geçide geldi.

    Büşra Melis P., ambulansa bindirildikten sonra erkek arkadaşı E.A.Y'de kız arkadaşının yanında hastaneye gitti. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.
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