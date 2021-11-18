TBMM'de gündeme gelen evlilik ehliyeti konusu milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Özellikle evlenmek isteyenler, evlenecek olanlar Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu? Evlilik ehliyeti belgesi kimler nereden, nasıl alacak? Evlilik ehliyeti almak için şartlar neler? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.
EVLİLİK EHLİYETİ NEDİR, NE DEMEK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda önerilen Evlilik ehliyeti ile evlilik öncesi bireylere psikolojik rapor verilmesi isteniyor. Nikah için başvuruda bulunan kişilerin evlilik öncesi herhangi engel bir durumlarının bulunup bulunmadığı, yaş ve medeni hallerinin resmi olarak kanıtlanması için evlenme ehliyeti verilecek. Birçok belge gibi evlenme ehliyeti de nikah başvurusu için gerekli belgeler arasında yer alacak.
Evlenme ehliyetinde evlenen kişilerin adı ve soyadı, anne baba adı, doğum tarihi, medeni hali ve evliliğe bir engel bulunup bulunmadığı yazılı olacak. Söz konusu ehliyet ülkemizde bu zamana kadar sadece yabancı uyruklu kişilerden isteniyordu. Yeni evlilik sisteminde ise Türk vatandaşlarının bu bilgileri sistemde gözükecek.
EVLİLİK EHLİYETİ ZORUNLU MU OLACAK?
Evlilik ehliyetinin zorunlu olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı ancak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan: Medeni Kanun Madde 133'e göre, 'akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.' şeklinde konuştu.
Sabıka kaydına özgü olarak evlenme yasağı getirilmesi ise temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması sebebiyle Anayasa'ya aykırı olarak biliniyor.
EVLİLİK EHLİYETİ BELGESİNİ KİMLER ALMALI?
Evlenme kararı alan bazı kişilerin evlenme ehliyetini almaları zorunludur. Kişiler tam kimlik bilgileri ile beraber nüfus açısından evliliğe bir engeli bulunmadığına dair bilgiler nikah başvurusunda belirtilmelidir. Fakat bu belgeyi günümüzde herkesin almasına gerek duyulmamaktadır. Çünkü nüfus kayıt örneği ile beraber evlenme ehliyet belgesi elektronik ortamda otomatik bulunmaktadır.
Fakat ülkemizde yaşayan ve ülkemizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin evlenme dosyalarına bu belgeyi koyması gerekir. Eğer ülkelerinden ya da temsilciliklerinden bekarlık belgesi ve doğum belgeleri almışlar ise evlenme ehliyetlerini almalarına gerek kalmamaktadır.