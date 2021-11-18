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    • 18.11.2021 08:48
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    • 18.11.2021 08:53
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    Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu? Evlilik ehliyeti belgesi kimler nereden, nasıl alacak? Evlilik ehliyeti almak için şartlar neler?

    TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda 'evlilik ehliyeti' önerisi getirildi. Buna göre evlenmek isteyenlerden ‘psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığına dair belge’ istenecek. Evlilik ehliyeti sayesinde kadına yönelik şiddetin minimuma indirilmesi planlanıyor. Peki; Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu? Evlilik ehliyeti belgesi kimler nereden, nasıl alacak? Evlilik ehliyeti almak için şartlar neler?

    Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu?

    TBMM'de gündeme gelen evlilik ehliyeti konusu milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Özellikle evlenmek isteyenler, evlenecek olanlar Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu? Evlilik ehliyeti belgesi kimler nereden, nasıl alacak? Evlilik ehliyeti almak için şartlar neler? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.

    EVLİLİK EHLİYETİ NEDİR, NE DEMEK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda önerilen Evlilik ehliyeti ile evlilik öncesi bireylere psikolojik rapor verilmesi isteniyor. Nikah için başvuruda bulunan kişilerin evlilik öncesi herhangi engel bir durumlarının bulunup bulunmadığı, yaş ve medeni hallerinin resmi olarak kanıtlanması için evlenme ehliyeti verilecek. Birçok belge gibi evlenme ehliyeti de nikah başvurusu için gerekli belgeler arasında yer alacak.

    Evlenme ehliyetinde evlenen kişilerin adı ve soyadı, anne baba adı, doğum tarihi, medeni hali ve evliliğe bir engel bulunup bulunmadığı yazılı olacak. Söz konusu ehliyet ülkemizde bu zamana kadar sadece yabancı uyruklu kişilerden isteniyordu. Yeni evlilik sisteminde ise Türk vatandaşlarının bu bilgileri sistemde gözükecek.

    EVLİLİK EHLİYETİ ZORUNLU MU OLACAK?

    Evlilik ehliyetinin zorunlu olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı ancak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan: Medeni Kanun Madde 133'e göre, 'akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.' şeklinde konuştu.

    Sabıka kaydına özgü olarak evlenme yasağı getirilmesi ise temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması sebebiyle Anayasa'ya aykırı olarak biliniyor.

    EVLİLİK EHLİYETİ BELGESİNİ KİMLER ALMALI?

    Evlenme kararı alan bazı kişilerin evlenme ehliyetini almaları zorunludur. Kişiler tam kimlik bilgileri ile beraber nüfus açısından evliliğe bir engeli bulunmadığına dair bilgiler nikah başvurusunda belirtilmelidir. Fakat bu belgeyi günümüzde herkesin almasına gerek duyulmamaktadır. Çünkü nüfus kayıt örneği ile beraber evlenme ehliyet belgesi elektronik ortamda otomatik bulunmaktadır.

    Fakat ülkemizde yaşayan ve ülkemizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin evlenme dosyalarına bu belgeyi koyması gerekir. Eğer ülkelerinden ya da temsilciliklerinden bekarlık belgesi ve doğum belgeleri almışlar ise evlenme ehliyetlerini almalarına gerek kalmamaktadır.

        EVLİLİK EHLİYETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

        Türk vatandaşlarının evlenme ehliyet belgesi almak istemeleri durumunda bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgelerini alabilirler. Fakat yabancı uyruklu kişiler için durum biraz farklıdır. Yabancı uyruklular için evlenme ehliyeti belgesini kendi ülkelerinden alabilirler. Bunun dışında o devletin yerel temsilciliklerinde de evlenme ehliyet belgesi almaları mümkündür.

        Bunlar dışında ülkemizde yaşayan vatansız, mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünde bulunan kişilerin evlenme ehliyet belgelerini il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalardaki kayıtlara göre bu müdürlükler tarafından verilmektedir.

        ÜNLÜ İSİMLERDEN EVLİLİK EHLİYETİ YORUMLARI!

        Aydilge

        "Gerçekten kadınların haklarını korumak, evliliğin bir iktidar değil, paylaşım alanı olduğunun altını çizecek bir uygulama olursa tabii ki desteklerim."

        Hakan Bilgin

        "Çalışmayı kesinlikle destekliyorum. Sadece evlenmek için değil, insanların anne-baba olmak için de bir sınavdan geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. TBMM çok güzel bir şey yapıyor.''

        Jessica May

        "Şiddete karşı ilk adım olarak güzel bir çalışma ama uzun vadede çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek olmayan cevaplarla 'iyi' raporu alabilecek sayısız insan var. Bir insanın sinirlenince neler yapabileceğini, nasıl kendinden geçebileceğini bilemeyiz. İsterse bir sürü 'iyi' raporu alsın; insan içinde gizlenen kötülüğü sadece eğitimle yenebilir."

        Wilma Elles

        "Evlilik ehliyeti, bence harika bir fikir. Ancak daha da gerekli olanı çocuk yetiştirme ehliyeti… Benim anneannem ve büyükbabam 40 sene, annemle babam 35 sene evli kaldılar. Uzun ve mutlu bir evlilik için bu rapor gerekli."

        Fulya Zenginer

        "Ben tek başına bu raporun kadına şiddeti çözebileceğine inanmıyorum. Önce kadına saygı duyma eğitimi verilmeli. Kadınerkek eşitliği, kültürümüzün bir parçası haline getirilmeli."
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        Haberler Güncel Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu? Evlilik ehliyeti belgesi kimler nereden, nasıl alacak? Evlilik ehliyeti almak için şartlar neler?
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