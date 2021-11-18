Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu? Evlilik ehliyeti belgesi kimler nereden, nasıl alacak? Evlilik ehliyeti almak için şartlar neler?

EVLİLİK EHLİYETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Türk vatandaşlarının evlenme ehliyet belgesi almak istemeleri durumunda bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgelerini alabilirler. Fakat yabancı uyruklu kişiler için durum biraz farklıdır. Yabancı uyruklular için evlenme ehliyeti belgesini kendi ülkelerinden alabilirler. Bunun dışında o devletin yerel temsilciliklerinde de evlenme ehliyet belgesi almaları mümkündür.

Bunlar dışında ülkemizde yaşayan vatansız, mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünde bulunan kişilerin evlenme ehliyet belgelerini il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalardaki kayıtlara göre bu müdürlükler tarafından verilmektedir.

ÜNLÜ İSİMLERDEN EVLİLİK EHLİYETİ YORUMLARI!

Aydilge

"Gerçekten kadınların haklarını korumak, evliliğin bir iktidar değil, paylaşım alanı olduğunun altını çizecek bir uygulama olursa tabii ki desteklerim."

Hakan Bilgin

"Çalışmayı kesinlikle destekliyorum. Sadece evlenmek için değil, insanların anne-baba olmak için de bir sınavdan geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. TBMM çok güzel bir şey yapıyor.''

Jessica May

"Şiddete karşı ilk adım olarak güzel bir çalışma ama uzun vadede çözüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek olmayan cevaplarla 'iyi' raporu alabilecek sayısız insan var. Bir insanın sinirlenince neler yapabileceğini, nasıl kendinden geçebileceğini bilemeyiz. İsterse bir sürü 'iyi' raporu alsın; insan içinde gizlenen kötülüğü sadece eğitimle yenebilir."

Wilma Elles

"Evlilik ehliyeti, bence harika bir fikir. Ancak daha da gerekli olanı çocuk yetiştirme ehliyeti… Benim anneannem ve büyükbabam 40 sene, annemle babam 35 sene evli kaldılar. Uzun ve mutlu bir evlilik için bu rapor gerekli."

Fulya Zenginer

"Ben tek başına bu raporun kadına şiddeti çözebileceğine inanmıyorum. Önce kadına saygı duyma eğitimi verilmeli. Kadınerkek eşitliği, kültürümüzün bir parçası haline getirilmeli."