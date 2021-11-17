Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü

KÖPRÜLER AYARINI BOZDU

Konuşmak için söz isteyen Mustafa Ilıcalı'ya sinirlenen Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Hocam en çok siz konuştunuz. Cümleme izin verirmisiniz diyerek kendinizi acındırmayın ne olur, Allah aşkına ya. Yani öyle bir hale getiriyorsunuz ki işi, ben şöyle zannediyorum 'Ya ben Mustafa Hoca'ya haksızlık mı ediyorum' ya da bizi dinleyenler 'Ya bunlar o adamı ketenpereyi mi getiriyor' diye düşünüyor."