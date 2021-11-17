Yerli ve milli üretim silahlar Mehmetçiğin gücüne güç katıyor

Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak yağmur, çamur, kar, kış demeden zor arazi ve iklim koşullarına rağmen Türkiye'nin İran sınırını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, mevzilerinde elleri tetikte gece gündüz vatan nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

İran sınırında görev yapan komandolar ile TSK'nın diğer birimlerinde görevli Mehmetçik, başta teröristler olmak üzere uyuşturucu, kaçak sigara, eşya, mazot geçişleri ile düzensiz göçmenlerin de yer aldığı her türlü izinsiz geçişlere engel oluyor.