Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlendi. 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
ALTAYLI'NIN FORMULA 1 ÇELİŞKİSİ!
Son dönemde ortaya attığı yalan iddialarla algı yapmaya çalışan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez Formula 1 üzerinden çelişkili açıklamalarda bulundu.
YARIŞTAN ÖNCE
Yarıştan önce piste yapılan asfalt çalışmalarını kötüleyen Altaylı, "Herkes Hamilton un söyledikleri doğru mu diye soruyor. Doğru. Tüm pilotlar asfalttan şikayetçi. FiA ve Tosfed asfaltı yenilemeye gerek yok. Bir kaç yere yama yeter dediği halde iyi niyetli bir işgüzarlıkla atılan asfalt büyük sıkıntı yarattı. Lastikler çalışmıyor. Bir de yağmur" şeklinde tweet attı.
YARIŞTAN SONRA
Altaylı sorunsuz tamamlanan ve dünyanın takip ettiği yarış sonrası ise ilk açıklaması ile çelişkili bir açıklama yaptı.
Formula'nın gelecek sezon da Türkiye'de düzenlenmesi için olumlu bir hava olduğunu belirten Fatih Altaylı, "FIA son derece memnun, F1 tarafı son derece memnun, önümüzdeki sezonu bize verme doğrultusunda ciddi istekleri var ama onun bir bedeli var. Türkiye onu öder mi, ödemeli mi, o başka bir tartışma. Her şey kusursuz işledi. Neredeyse 10 numara bir organizasyon oldu" açıklamasında bulundu.
KÖPRÜLERE ZAM YALANINI YAYMIŞTI
Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın son olarak köşesinde ''Köprülere yüzde 100 zam gelmiş ama gizlice'' başlığı ile köprü geçişlerinde her iki yönde ücret alındığına ilişkin iddia ortaya atmmıştı. Altaylı'nın bu iddiası Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanmıştı.