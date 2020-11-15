YARIŞTAN SONRA

Altaylı sorunsuz tamamlanan ve dünyanın takip ettiği yarış sonrası ise ilk açıklaması ile çelişkili bir açıklama yaptı.

Formula'nın gelecek sezon da Türkiye'de düzenlenmesi için olumlu bir hava olduğunu belirten Fatih Altaylı, "FIA son derece memnun, F1 tarafı son derece memnun, önümüzdeki sezonu bize verme doğrultusunda ciddi istekleri var ama onun bir bedeli var. Türkiye onu öder mi, ödemeli mi, o başka bir tartışma. Her şey kusursuz işledi. Neredeyse 10 numara bir organizasyon oldu" açıklamasında bulundu.