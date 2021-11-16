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    • 17.11.2021 15:24
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    Son dakika: Türk edebiyatının büyük ismi şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç'a son veda

    Son dakika haberi! 88 yaşında hayata veda eden Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç ebediyete uğurlanıyor. Yaşam felsefesi İslami temeller üzerine kurulu olan şair, İslami yaşam biçimini diriltme çabası içerisindeydi ve şiirlerini de bu eksen etrafında yazmıştı.

    AJANSLAR

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    88 yaşında hayata veda eden Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç ebediyete uğurlanıyor.

    ŞEHZADEBAŞI CAMİSİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
    Karakoç'un naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.

    CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
    88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE İLANI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.

    Başkan Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:

    "Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."

    Sezai Karakoç hayatını kaybetti

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.

    Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.

    SEVENLERİNİ ÜZDÜ
    Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un yaşamını kaybetmesi politik ve edebi çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Karakoç'un vefatından ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sezai Karakoç'un dizelerine yer vererek, "Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir." Büyük fikir adamı, şair #SezaiKarakoç'a Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

    "ARKASINDA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ ESERLER VE HAKİKATLİ BİR ÖMÜR BIRAKTI"
    Şair İbrahim Tenekeci, "Biz mahcup ve onurlu çocuklarız" diyen üstadımız Sezai Karakoç, arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bırakarak dünyaya veda etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, şair Yavuz Bülent Bakiler de Karakoç'un "Çıkıp gelir ecel kuşu bir bilmediğim yerden/Yanık ezanlar yükselir minarelerden" dizelerini paylaştı.

        Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

        "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Son mihenk taşlarımızdan üstad Sezai Karakoç bugün rahmet-i Rahmana yürüdü. Güzel insanlar güzel atlara binip gidiyor, şu sönen, gölgelenen dünyada/ Yalnızlık mülkümüz çoğalıyor. Üstadı çok özleyeceğiz."

        Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu çağın en güzel adamlarından birisi olan hepimizin üstadı Sezai Karakoç Hakka yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun. Başımız sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

        Yazar Yusuf Kaplan üzüntüsünü "Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Çok üzüldüm. Şimdi öksüz bıraktı hepimizi. 'Dünya ruhunu kaybetti.' Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle paylaşırken, yazar Sadık Yalsızuçanlar da "Sezai Karakoç üstadımız cemale göçtü. Ruhu şad, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

        "ÇİLELERLE YOĞURDUĞU ESERLERİ NİCE ÖLÜ GÖNÜLLERİ DİRİLTTİ"
        Yazar Tarık Tufan, usta edebiyatçının dirilişe adanmış ömrüne dikkati çekerek, "Ömrünü "Diriliş"in ışığında bir varoluş kavgasına adayan şair, fikir adamı Sezai Karakoç'un dünya sürgünü bitmiş. Şahidiz, iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

        Yönetmen Mesut Uçakan "Uzatma dünya sürgünümü benim! diyerek sessizce köşesinde ağlayan bir dervişti. Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti. Makamın ali, mekanın cennet olsun ey Dirilişin Şairi! Üstad Sezai Karakoç." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Yazar Mevlana İdris, "Sezai Karakoç, üstadımız, çağımızın onuru Allah'ın gülleri yakasını bırakmasın. Ebedi rahmet yurduna iltica etti. Saat durdu, mürekkep bitti. Dünya biraz daha tenhalaştı." derken, gazeteci Bedir Acar, "Sezai Karakoç sırlandı. 'En sevgili'ye kavuştu. Dünya sürgünü bitti. Allah bu ulu çınarımıza rahmet eylesin.", gazeteci Ahmet Tezcan da "Şiirin Sultanı göçtü, 'uzatma! diye sevgiliye yalvardığı dünya sürgünü bitti. Sezai Karakoç'a rahmet olsun. Mekanı cennet, mükafatı cemal, menzili mübarek olsun" dedi.

        Yazarlar Ebubekir Kurban ile İsmail Kılıçarslan da şairin vefatından duydukları üzüntüyü sosyal medya takipçileriyle paylaşan isimler arasında yer aldı.

        Bu arada, Sezai Karakoç'un vefatının ardından sevenlerinin paylaştığı mesajlar, Twitter'da en çok paylaşılan etiketler listesinde ilk üç sırayı aldı.

        Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Sezai Karakoç'un en çok bilinen şiirlerinin başında gelen Sürgün ülkeden başkentler başkentine şiirinin sözleri:

        SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE

        Gelin gülle başlayalım atalara uyarak
        Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine
        Bir anda yükselen bir bülbül sesi
        -Erken erken karlar ortasında
        Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta-
        Bana geri getirir eski günleri
        ...Paslanmış demir bir kapı açılır
        Küf tutmuş kilitler gıcırdarken
        Ta karanlıklar içinde birden
        Bir türkü gibi yükselirsin sen
        Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken
        Söyleyemediğim ateşten kelimeleri
        Şuuraltım patlamış bir bomba gibi
        Saçar ortalığa zamanın
        Ağaran saçın toz toprağını
        Bana ne Paris'ten
        Newyork'tan Londra'dan
        Moskova'dan Pekin'den
        Senin yanında
        Bütün türedi uygarlıklar umurumda mı
        Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu
        Geceme gündüzüme
        Gözlerin
        Lale Devrinden bir pencere
        Ellerin
        Baki'den Nefi'den Şeyh Galib'den
        Kucağıma dökülen
        Altın leylak

        Başkan Erdoğan'dan ağlatan Sezai Karakoç şiiri! ''Ey sevgili...''

        III

        Ölüler gelmiş çitlembikler sarmaşıklarla
        Tırmanmışlar surlarıma burçlarıma
        Kimi ırmaklardan yansıma
        Kimi kayalardan kırpılma
        Kimi öteki dünyadan bir çarpılma
        İçi ölümle dolu
        Dönen bir huni
        Doğarken güneş
        Kesilmiş ölü yüzlerden
        Bir mozayik minyatürlerden
        Dokunur tenimize
        Soğuk bir azrail ürpertisiyle ay
        Ve birden senin sesin gelir dört yandan
        Menekşe kokulu sütunlardan
        Komşu dağlardaki nergislerden leylaklardan
        Gözlerine ait belgeler sunulur
        Ey aşkın kutlu kitabı
        Uçarı hayallere yataklık eden
        Peri bacalarının yasağı
        Gönlümün celladı acı mezmur
        Bana bıraktığın yazıt bu mudur
        Ölüm geldi bana düğün armağanın gibi
        Senden bir gök
        Senden yıldızlar ördüler
        Ateş böcekleri
        O gece dört yanıma
        Ey bitmeyen kalbimin samanyolu destanı
        Sen bir anne gibi tuttun ufukları
        Ve çocuklar gülle anne arasında
        Seninle güller arasında
        Tuhaf bir ışık bulup eridiler
        Çocuklar dağ hücrelerinde erdiler
        Aramızdaki sırra
        Bir de ay ışığında büyüyen fısıltılar
        Gençlik monologları
        Seni alıp kaybolmuş zamanın çağıltısından
        Bana getiren
        Yasamız vardı
        Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne
        Ölür ölür okurdum öbür yüzünde ben

        IV

        Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
        Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
        Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin yortuların dışında
        Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
        Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
        Uzatma dünya sürgünümü benim
        Güneşi bahardan koparıp
        Aşkın bu en onulmazından koparıp
        Bir tuz bulutu gibi
        Savuran yüreğime
        Ah uzatma dünya sürgünümü benim
        Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
        Ayaklarımdan belli
        Lambalar eğri
        Aynalar akrep meleği
        Zaman çarpılmış atın son hayali
        Ev miras değil mirasın hayaleti
        Ey gönlümün doğurduğu
        Büyüttüğü emzirdiği
        Kuş tüyünden
        Ve kuş sütünden
        Geceler ve gündüzlerde
        İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
        Sevgili
        En sevgili
        Ey sevgili
        Uzatma dünya sürgünümü benim

        Bütün şiirlerde söylediğim sensin
        Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
        Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkıs'ın
        Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikarsın bellisin
        Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
        Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
        Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
        Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
        Sevgili
        En sevgili
        Ey sevgili
        Uzatma dünya sürgünümü benim

        Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı toprakta
        Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
        Çatı katlarında bodrum katlarında
        Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
        Hep Kanlıca'da Emirgan'da
        Kandilli'nin kurşuni şafaklarında
        Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
        Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
        Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
        Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
        Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
        Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
        Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
        Sevgili
        En sevgili
        Ey sevgili
        Uzatma dünya sürgünümü benim

        Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
        Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
        Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
        Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
        Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
        Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
        Verilmemiş hesapların korkusuyla
        Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
        Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
        Sevgili
        En sevgili
        Ey sevgili
        Uzatma dünya sürgünümü benim

        Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
        Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
        Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır
        Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır
        Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
        O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
        Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
        Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
        Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
        Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
        Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
        Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
        Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
        Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

        Sevgili
        En sevgili
        Ey sevgili

        Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

            SEZAİ KARAKOÇ'UN HAYATI

            Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.

            Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi. Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu. İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.

            Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.

            ÜNİVERSİTEYE BAŞLADIĞI YILLARDA DOĞU VE BATI KLASİKLERİNİ BİTİRMİŞTİ
            Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı.

            Karakoç, 1950'li yıllarda Büyük Doğu'nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te de üniversitenin maliye bölümünden mezun oldu.

            Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan edebiyatçı, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956'da maliye müfettiş yardımcısı oldu. Edebiyatçı Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.

            Şair Sezai Karakoç, 1960-1961'de Ankara ve Ağrı'da askerlik görevini tamamladı.

            İLK ESERLERİ 1950'Lİ YILLARDA OKUYUCUYLA BULUŞTU
            İlk eserleri 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.

            Sezai Karakoç, Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu.

            Yeni İstiklal, Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Sezai Karakoç, 1 Temmuz- 31 Ağustos 1974 arasında Milli gazetede "Sur" başlığı altında yazdı.

            Edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için resmi görevinden istifa eden Karakoç, 1990'da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997'de kapatıldı.

            Bu tarihten itibaren Diriliş dergisi dışında hiçbir yerde yazmayan Karakoç, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi.

            Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan Karakoç'un şiirleri Büyük Doğu, Hisar (1951-54), Mülkiye (1952-53), İstanbul (1953-57) Şiir Sanatı (1955), Hamle (1955), Pazar Postası (1957-58), Türk Yurdu (1959), Hür Söz (1961), Soyut (1965), Hilâl (1965) ve Diriliş (1960-92) dergilerinde yayımlandı.

            Usta kalemin "Mona Roza" şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri "Rüzgâr" Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıktı.

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            Haberler Güncel Son dakika: Türk edebiyatının büyük ismi şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç'a son veda
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