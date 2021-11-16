Son dakika: Türk edebiyatının büyük ismi şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç'a son veda

88 yaşında hayata veda eden Türk Edebiyatı'nın büyük isimlerinden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç ebediyete uğurlanıyor.
ŞEHZADEBAŞI CAMİSİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
Karakoç'un naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE İLANI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 88 yaşında vefat eden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç için taziye ilanı verdi.
Başkan Erdoğan'ın bugün bazı gazetelerde yayımlanan başsağlığı mesajı şöyle:
"Ülkemizin son asırdaki en önemli fikir, sanat ve kültür insanlarından, hayatını vakfettiği 'Diriliş' davasının öncüsü, Müslümanlığını insanlık türküsünün mukaddimesi olarak gören, şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle nesillerin gönül ve ruh dünyasını şekillendiren, milletimizin yakın dönemdeki en önemli değerlerinden Sezai Karakoç, Dirilişin kapısı olarak gördüğü için hep özlemle yad ettiği ebedi aleme göçtü. Allah rahmet eylesin. Milletimizin, sevenlerinin, yoldaşlarının, ailesinin başı sağ olsun."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.
Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.
SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un yaşamını kaybetmesi politik ve edebi çevrelerde büyük üzüntü yarattı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Karakoç'un vefatından ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sezai Karakoç'un dizelerine yer vererek, "Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir." Büyük fikir adamı, şair #SezaiKarakoç'a Allah'tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
"ARKASINDA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ ESERLER VE HAKİKATLİ BİR ÖMÜR BIRAKTI"
Şair İbrahim Tenekeci, "Biz mahcup ve onurlu çocuklarız" diyen üstadımız Sezai Karakoç, arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bırakarak dünyaya veda etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, şair Yavuz Bülent Bakiler de Karakoç'un "Çıkıp gelir ecel kuşu bir bilmediğim yerden/Yanık ezanlar yükselir minarelerden" dizelerini paylaştı.