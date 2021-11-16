Şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç hakkında araştırmalar hız kazandı. Türk edebiyatının sevilen ismi Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Peki, Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri nelerdir? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!
Son dakika haberine göre Türk edebiyatının büyük ismi şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.
Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.
Sezai Karakoç'un Kısaca Hayatı
22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur.