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    Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri nelerdir? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi?

    Ünlü şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç hakkında acı haber geldi. Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç hayatını kaybetti. İslami yaşam biçimini diriltme çabası içerisinde olan ve şiirlerini bu çerçevede yazan Sezai Karakoç'un vefatı sevenlerini üzdü. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında Sezai Karakoç'un hayatı ve eserleri hakkında araştırmalara başladı. Peki, Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri nelerdir? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi?

    Şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç hakkında araştırmalar hız kazandı. Türk edebiyatının sevilen ismi Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Peki, Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri nelerdir? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler!

    Son dakika haberine göre Türk edebiyatının büyük ismi şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.
    Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.

    Sezai Karakoç'un Kısaca Hayatı

    22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur.

        Lise eğitimi için Gaziantep'e giden Sezai Karakoç, Gaziantep lisesinden 1950 yılında mezun olmuştur. Lise öğrenim boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Sezai Karakoç üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi.

        Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

        Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.
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        Haberler Güncel Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri nelerdir? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi?
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