Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşındaydı, eserleri nelerdir? Ünlü şair Sezai Karakoç neden öldü, hastalığı neydi?

Son dakika haberine göre Türk edebiyatının büyük ismi şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Karakoç'un vefat haberini Twitter hesabından duyurdu.

Kalın paylaştığı mesajında, "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin." ifadelerine yer verdi.