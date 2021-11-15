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    • 15.11.2021 11:32
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    Diyarbakır ve Bingöl’de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, jandarman komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2.103 personel görev alıyor.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ve Bingöl illernide "EREN KIŞ-3 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERCAN KURT (LİCE-SAĞGÖZE)" Operasyonu başlatıldı.

    Diyarbakır ve Bingöl'de Eren Kış-3 operasyonu!

    Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.103) personel [(134) operasyonel tim] görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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        Haberler Güncel Diyarbakır ve Bingöl’de Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze operasyonu başlatıldı
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