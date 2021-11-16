Şehzadebaşı Camii nerede, nasıl gidilir? Şehzadebaşı (Şehzade) Camii'nde kimler yatıyor, kimlerin türbesi var? Sezai Karakoç'un cenazesi...

Ünlü şair Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu. Usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek. Bu gelişmelerin arkasından Şehzadebaşı Camii hakkında bilgiler vatrandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şehzadebaşı Camii nerede, nasıl gidilir? Şehzadebaşı (Şehzade) Camii'de kimler yatıyor, kimlerin türbesi var? İşte merak edilenler!
SEZAİ KARAKOÇ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, yarın toprağa verilecek.
88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR?
Şehzadebaşı Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ilçesinin ise Saraçhane semtinde yer alan ünlü bir tarihi camidir. Şehzadebaşı Camii için ulaşım son derece basittir. İster özel araç ile isterseniz de toplu taşıma ile bu tarihi camiye ulaşım sağlayabilirsiniz. Şehrin merkezi konumunda olmasından ötürü Şehzadebaşı Camii sürekli olarak ziyaretçi akımına uğrayan bir camidir.
Şehzadebaşı Camii'ne İstanbul'un Fatih ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte Saraçhane tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Saraçhane tabelalarını takip ettikten sonra Şehzadebaşı Camii tabelalarını gördükten sonra giriş yapabilirsiniz. Şehzadebaşı Camii'ne metro ile de ulaşım mümkündür. Metro ile Fatih ilçesine geldikten sonra minibüs veya otobüs yardımı ile ulaşım sağlamak mümkündür. Ayrıca Eminönü merkezden de direkt olarak Şehzadebaşı Camii'ne giden otobüsler bulunmaktadır.