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    • 16.11.2021 22:06
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    Volarant çöktü mü son dakika? 16 Kasım Volarant van 68 hatası ne zaman düzelecek? Valorant hata kodu 68 nedir?

    Volarant çöktü mü son dakika? 16 Kasım Volarant van 68 hatası ne zaman düzelecek? Popüler oyunlardan birisi olan Valorant neden açılmıyor? Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası alan oyuncular, Valorant neden açılmıyor sorusunun cevabını merak ediyor. Ülkemizde binlerce oyuncuya sahip olan Valoran’ta erişim sıkıntısı nedeniyle oyuncular tepkilerini sosyal medyada gösteriyor. İŞşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Volarant çöktü mü son dakika? 16 Kasım Volarant van 68 hatası ne zaman düzelecek? Valorant hata kodu 68 nedir?

    Valorant çöktü mü? Valorant neden açılmıyor? Valorant sunucuyla bağlantı kurulamıyor hatası oyun severlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Ülkemizde büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Valorant'a erişim sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

    VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

    Popüler oyun Valorant'a erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde servislerde bir sorun olup olmadığı bilinmezken sorunun Türkiye servisiyle alakalı olabileceği tahmin ediliyor. Yabancı kaynaklarda da Valorant'a erişimde sıkıntılar olduğu sosyal medyada paylaşılıyor.

    VALORANT SUNUCUYLA BAĞLANTI KURULAMIYOR HATASI!

    Sunucuyla bağlantı kuramadık hatası pek çok şeyden kaynaklanabilir.

    Bu yüzden hatanın çözümü için başvurulabilecek birden fazla çözüm yolu bulunuyor. Valorant sunucuyla bağlantı kuramadık hatası çözüm yolları şöyledir:

    Antivirüs programını kaldırın

    Riot VanguarD'ı yeniden kurun

    DNS adresini değiştirin

        İnternet Ayarlarınızı Kontrol Edin

        İnternetinizin olup olmadığını kontrol edin, modeminizi kapatın açın. Arka planda VPN veya tarzı program varsa kapatın ve girmeyi tekrar deneyin.

        Vanguard'ı Kapatıp Deneyin

        Riot Vanguard'ı kapatıp bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar girmeyi deneyin.

        Valorant'ı Onarın

        Oyunda oluşan hataları ve bozuk dosyaları bularak onarır ve tekrardan oyuna girmenizi sağlar.

        Oyunu Tekrar Kurun

        Üstte söylediğimiz yöntemler işe yaramadıysa en son olarak oyunu silip tekrar yükleyebilirsiniz.
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        Haberler Güncel Volarant çöktü mü son dakika? 16 Kasım Volarant van 68 hatası ne zaman düzelecek? Valorant hata kodu 68 nedir?
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