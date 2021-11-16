Başkan Erdoğan'ın sesinden merhum Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" (Ey sevgili) şiiri

Şair, Yazar ve Fikir adamı Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberini "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin" sözleriyle yaptığı paylaşımla duyurdu.
Başkan Erdoğan'dan ağlatan Sezai Karakoç şiiri! ''Ey sevgili...''
ERDOĞAN ŞİİRİNİ SESLENDİRMİŞTİ
Karakoç'un vefatının ardından Başkan Erdoğan'ın AK Parti 4. Kongresi'nde konuşmasının başında okuduğu ve kitleleri ağlattığı Sezai Karakoç şiiri akıllara geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın sesinden Sezai Karakoç'un 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' adlı şiiri...
Başkan Erdoğan, bugün katıldığı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Karakoç'tan şu sözlerle bahsetmişti;
"Cemil Meriç, o engin birikimi ve derin kavrayışıyla gençlerimize tüm renkleri ile dünyayı tanıtmak için yıllarını vermiştir. İdeolojisinden bağımsız olarak önemli bir şairimiz olan Nazım Hikmet, gençlerle var olmuş, gençlerle yaşamaya devam etmiştir. Yahya Kemal'den Tanpınar'a, Pakdil'den Karakoç'a kadar medeniyet pınarımızı besleyen isimlerin hepsi de gençlerimizle yol yürümüşlerdir. İletişim imkanlarının kısıtlı olduğu geçmiş dönemlerde bu isimlerin kendilerine de eserlerine de ulaşmak gerçekten zordu. Ama biz o dönemin gençleri olarak ne yapıp edip fikir ve kültür üstatlarımızın önümüze serdiği zenginliklerden hissemize düşeni almanın hep gayreti içinde olduk."