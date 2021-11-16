Başkan Erdoğan'ın sesinden merhum Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" (Ey sevgili) şiiri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şair, Yazar ve Fikir adamı Sezai Karakoç 'un hayatını kaybettiğini duyurdu.Şair, Yazar ve Fikir adamı Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberinisözleriyle yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Erdoğan'dan ağlatan Sezai Karakoç şiiri! ''Ey sevgili...''





ERDOĞAN ŞİİRİNİ SESLENDİRMİŞTİ

Karakoç'un vefatının ardından Başkan Erdoğan'ın AK Parti 4. Kongresi'nde konuşmasının başında okuduğu ve kitleleri ağlattığı Sezai Karakoç şiiri akıllara geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın sesinden Sezai Karakoç'un 'Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine' adlı şiiri...





Başkan Erdoğan, bugün katıldığı Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Karakoç'tan şu sözlerle bahsetmişti;

"Cemil Meriç, o engin birikimi ve derin kavrayışıyla gençlerimize tüm renkleri ile dünyayı tanıtmak için yıllarını vermiştir. İdeolojisinden bağımsız olarak önemli bir şairimiz olan Nazım Hikmet, gençlerle var olmuş, gençlerle yaşamaya devam etmiştir. Yahya Kemal'den Tanpınar'a, Pakdil'den Karakoç'a kadar medeniyet pınarımızı besleyen isimlerin hepsi de gençlerimizle yol yürümüşlerdir. İletişim imkanlarının kısıtlı olduğu geçmiş dönemlerde bu isimlerin kendilerine de eserlerine de ulaşmak gerçekten zordu. Ama biz o dönemin gençleri olarak ne yapıp edip fikir ve kültür üstatlarımızın önümüze serdiği zenginliklerden hissemize düşeni almanın hep gayreti içinde olduk."