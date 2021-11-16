Sezai Karakoç sözleri fikirleri! Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiirinin hikayesi nedir? Sezai Karakoç'un şiirleri! Ey sevgili, Diriliş...

DİRİLİŞ NESLİNİN AMENTÜSÜ

Benim âmentüm, bir nesil âmentüsüdür. Tek kişiye ait olmanın derinliği yanında, toplumun koro sesi gibi çoğul, çok yanlı bir yaygınlık özelliği de vardır. Bir orman sesidir neslimin âmentüsü. Bir orkestra zenginliği ile yüklü, anlamca ve eylemce. Sadece bir mutlu inanç metni değil, bir iş, eser, tarih örme, coğrafya hakikat rölyeflerini verme kavgasıdır da. Âmentüm, kana işleyen, kana kırmızı rengini veren demir gibi kanın içinde ışıldayan bir tomurcuklanmadır. En soyuttan en somuta uzanır. Geçmişe olan çağrışımları yönünden bir direnişse geleceğe yönelik yanıyla bir diriliş girişimidir.

EBEDİ BARIŞ İÇİN KAVGA

Dünya kavgasına, dünya için ve dünya adına değil, Allah için katılma. Kavgaya, ebedî barış için katılma.

DİRİLİŞ ERLERİNİN YOLU

Diriliş erlerinin sancağı, diriliş pirlerinin, erenlerinin yaşam öykülerinden süzülmüş hakikat billurlaşmalarıdır. Bu yol, diriliş eri olmakla başlar, sonra Allah nasip ederse diriliş ereni olmanın kapısı açılır. Son büyük derece de diriliş piri olmak. Diriliş pirlerinden gelip diriliş pirleri doğurmaya giden bir yol bu, Diriliş Yolu. Diriliş ereni, piri olmanın iddiasında olma değil, hakikatinin peşinde olmanın yolu. Bu âmentüde geçmiş zam andan sürüp gelme var. Geçmişi inkâr değil, geçmişe mahkûm olmak da değil. Geçmişi görüp puslarından kurtarış söz konusudur.

ÇAĞDAŞ KANDİL OLAN AMENTÜ

Bu âmentü, çağdaş kandildir. Eşyaya yeni bir ışık tutmakta. Anlamların hakiki çehrelerini aydınlatmakta. İnsanın kendi gönlüne tuttuğu ayna. Görüneceklere göre yol alan bir deniz kılavuzu. Müslümanlar için yeniden varoluşun ilânı. Bir diriliş ilânı. Kendine ve çağa meydan okuma