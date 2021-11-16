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    • 16.11.2021 18:26
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    Sezai Karakoç sözleri fikirleri! Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiirinin hikayesi nedir? Sezai Karakoç'un şiirleri! Ey sevgili, Diriliş...

    Türk Edebiyatının kıymetli isimlerinden Sezai Karakoç 88 yaşında bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç İslami yaşam biçimini diriltme çabası içinde şiirlerini bu çerçevede yazardı. Onun en sevilen şiirlerinden biri de Monna Rosa'ydı. Sezai Karakoç'un şiirleri ve sözleri hakkında vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Sizler için Sezai Karakoç'un sözlerini ve meşhur şiiri Monna Rosa'nın hikayesine haberimizde yer verdik. İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sezai Karakoç sözleri ve alıntılar! Sezai Karakoç’un Monna Rosa şiirinin hikayesi nedir? Sezai Karakoç’un şiirleri! Ey sevgili, Diriliş...

    Sezai Karakoç'un vefatı üzerine arama motorlarında şiirleri, sözleri ve eserleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Edebiyatımızın önemli isimlerinden Sezai Karakoç hayata veda etti. Sevenleri tarafından sözleri ve şiirleri sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Biz de haberimizde Sezai Karakoç'un sözlerine ve meşhur şiiri Monna Rosa'nın hikayesine yer verdik. İşte detaylar...

    İŞTE SEZAİ KARAKOÇ'TAN ALINTILAR...

    DİRİLİŞ NEDİR?

    Ruh, sürekli olarak, Allah'ı bilme, Allah huzurunda olma savaşı içinde olacaktır. Buna engel olmaya çalışan benlik içi veya ben ötesi bütün yâd varlıklarla savaşacaktır sürekli olarak ruh. Diriliş, ruhun açtığı bu sürekli savaşı sürdürme ve bu savaştan sürekli olarak başarılı çıkmak demektir.

    Başkan Erdoğan'dan ağlatan Sezai Karakoç şiiri! ''Ey sevgili...''

    MEDENİYET SAVAŞI

    Kendimin bir diriliş eri olduğuma inanıyorum. Bir Diriliş Cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma, olmam gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir savaştır? Topla, tüfekle, bombayla, molotof kokteyli veya füze, nükleer silâh veya gazla yapılan savaş olmaktan önce ve öte, bir ruh savaşıdır. Ruhlar arasında olan bir savaştır. Bu savaşlarda bedenlerden, maddî vücutlardan önce ruhlar, mânevi vücutlar, yani varoluşlar düşer, tutsak olur, yenilgiye uğrar. Ya da tersine düşürür, tutsak eder, yenilgiye uğratır. Bu bir zihniyet savaşıdır. Karayla akın savaşıdır. Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü, yani bir medeniyet savaşıdır.

    İNKÂR TUTSAKLIK, İNANÇ ÖZGÜRLÜKTÜR

    Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar. İnkâr tutsaklık, inanç özgürlüktür.

    DİRİLİŞ NESLİNİN GÖREVİ

    Evet, biz diriliş erleri, Son Peygamberin Sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir.

    ŞİİR NEDİR?

    Estetik ona ilişkin oldukça estetiktir. Şiir, ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Yoksa balmumundan peteklerdir, bal değil.

    ÖRÜLEN DUVARIN EN KÜÇÜK KUM TANESİ

    Allah'a inanıyorum. Ben bir diriliş işçisiyim. Allah kentinin işçisiyim. Allah'ın övdüğü, beğendiği İslam toplumunu ören, toplumun örülen duvarında en küçük bir kum tanesi olmaktan öte öğüncüm olamaz.

    DİRİLİŞ NESİLİNE DÜŞEN BORÇ

    Kelimelerin dış anlamlarına saplanıp kalmamaya çalışmak bana ve diriliş nesli kardeşlerime düşen bir disiplin borcudur. Peşin hükümlere savaş açmanın ve zahire saplanıp kalmamanın doğal sonucudur bu.

    POLİTİKA NEDİR?

    Politika, insana ve eşyaya, imânı nakşetme eylem ve direnişi demektir gözümde.

        DİRİLİŞ NESLİNİN AMENTÜSÜ

        Benim âmentüm, bir nesil âmentüsüdür. Tek kişiye ait olmanın derinliği yanında, toplumun koro sesi gibi çoğul, çok yanlı bir yaygınlık özelliği de vardır. Bir orman sesidir neslimin âmentüsü. Bir orkestra zenginliği ile yüklü, anlamca ve eylemce. Sadece bir mutlu inanç metni değil, bir iş, eser, tarih örme, coğrafya hakikat rölyeflerini verme kavgasıdır da. Âmentüm, kana işleyen, kana kırmızı rengini veren demir gibi kanın içinde ışıldayan bir tomurcuklanmadır. En soyuttan en somuta uzanır. Geçmişe olan çağrışımları yönünden bir direnişse geleceğe yönelik yanıyla bir diriliş girişimidir.

        EBEDİ BARIŞ İÇİN KAVGA

        Dünya kavgasına, dünya için ve dünya adına değil, Allah için katılma. Kavgaya, ebedî barış için katılma.

        DİRİLİŞ ERLERİNİN YOLU

        Diriliş erlerinin sancağı, diriliş pirlerinin, erenlerinin yaşam öykülerinden süzülmüş hakikat billurlaşmalarıdır. Bu yol, diriliş eri olmakla başlar, sonra Allah nasip ederse diriliş ereni olmanın kapısı açılır. Son büyük derece de diriliş piri olmak. Diriliş pirlerinden gelip diriliş pirleri doğurmaya giden bir yol bu, Diriliş Yolu. Diriliş ereni, piri olmanın iddiasında olma değil, hakikatinin peşinde olmanın yolu. Bu âmentüde geçmiş zam andan sürüp gelme var. Geçmişi inkâr değil, geçmişe mahkûm olmak da değil. Geçmişi görüp puslarından kurtarış söz konusudur.

        ÇAĞDAŞ KANDİL OLAN AMENTÜ

        Bu âmentü, çağdaş kandildir. Eşyaya yeni bir ışık tutmakta. Anlamların hakiki çehrelerini aydınlatmakta. İnsanın kendi gönlüne tuttuğu ayna. Görüneceklere göre yol alan bir deniz kılavuzu. Müslümanlar için yeniden varoluşun ilânı. Bir diriliş ilânı. Kendine ve çağa meydan okuma

        MÜSLÜMANIN VAROLUŞU

        Müslüman, kendini Müslüman bilmekle veya saymakla Müslüman olamaz. Müslümanlığı bir varoluş haline getirmek borcundadır. Oluştan varoluşa geçmek, bu geçişi sürekli olarak geliştirmek ve verimlendirmek, bu varoluşun şuur sorumluluğuyla dolup taşmak kaygısını taşımalıdır o.

        MONNA ROSA ŞİİRİNİN ARKASINDAKİ GİZEM

        İlk efsaneye göre Sezai Karakoç, üniversite yıllarında okul arkadaşı Muazzez Hanım'a âşık olur. Uzun müddet açılamasa da bir gün cesaretini toplar ve aşkını dile getirir. Fakat müspet karşılık alamaz, reddedilir. Gel zaman git zaman okul biter. Mezuniyet töreni yapıldığı sırada Karakoç, yazdığı şiiri tam da Muazzez Akkaya'nın karşısında okur. Alkış tufanı koparan ve üç kez art arda okunması istenen şiir Monna Rosa'dır.

        Sahneden ineceği sırada Muazzez Hanım yanına gelerek ona hala teklifinin geçerli olup olmadığını sorar. Karakoç "Senin aşkın artık benimkine yetişemez" diyerek hayır cevabını verir. Ertesi gün Muazzez Hanım'ın intihar ettiği duyulur.

        Gelelim efsanenin ikinci versiyonuna. Sezai Karakoç bir kıza âşık olur, kimseye de anlatamaz içindekileri. Kız bir şeylerin farkındadır ama emin değildir. Karakoç, arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı davette yine arkadaşlarının ısrarıyla, sahnede yazdığı bir şiirini okur. Monna Rosa'ya aittir bu dizeler. Sevdiği kişi de oradadır fakat nişanlanmıştır. Sezai Karakoç sahneyi terk ettiği sırada kız koşarak ardından gelir ve parmağındaki yüzüğü göstererek isterse çıkarıp atacağını söyler. Sezai Karakoç ise "Artık senin aşkın benimkine yetişemez" diye cevaplar.

        SEZAİ KARAKOÇ'UN KALEMİNDEN ALINTILAR İLE VAROLMA SAVAŞI

        Bu efsanelerin ardından gerçeklere dönelim.

        Birincisi Monna Rosa şiirinin kıta başlarındaki harflerinin yan yana getirilmesiyle "Muazzez Akkaya'm" akrostişi ortaya çıkar.

        İkincisi Sezai Karakoç ve Muazzez Akkaya Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim görmüştür.

        Üçüncüsü Muazzez Akkaya intihar etmemiş, bir müddet Amerika'da yaşamıştır.

        Uzun yılların ardından verdiği röportajda Akkaya; iddia edildiği gibi konferans salonunda bir şiir okuduğunu hatırladığını aktarırken, salondan kaçtığı iddiasını reddeder. Aralarında herhangi bir duygusal ilişkinin olmadığını da söyler.

        Şehir efsanesinin tam aksine, Muazzez Akkaya esin kaynağı olduğu Monna Roza şiirinden hiç haberdar olmamıştı.
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        Haberler Güncel Sezai Karakoç sözleri fikirleri! Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiirinin hikayesi nedir? Sezai Karakoç'un şiirleri! Ey sevgili, Diriliş...
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