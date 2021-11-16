Sezai Karakoç sözleri fikirleri! Sezai Karakoç'un Monna Rosa şiirinin hikayesi nedir? Sezai Karakoç'un şiirleri! Ey sevgili, Diriliş...

Sezai Karakoç'un vefatı üzerine arama motorlarında şiirleri, sözleri ve eserleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Edebiyatımızın önemli isimlerinden Sezai Karakoç hayata veda etti. Sevenleri tarafından sözleri ve şiirleri sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Biz de haberimizde Sezai Karakoç'un sözlerine ve meşhur şiiri Monna Rosa'nın hikayesine yer verdik. İşte detaylar...
İŞTE SEZAİ KARAKOÇ'TAN ALINTILAR...
DİRİLİŞ NEDİR?
Ruh, sürekli olarak, Allah'ı bilme, Allah huzurunda olma savaşı içinde olacaktır. Buna engel olmaya çalışan benlik içi veya ben ötesi bütün yâd varlıklarla savaşacaktır sürekli olarak ruh. Diriliş, ruhun açtığı bu sürekli savaşı sürdürme ve bu savaştan sürekli olarak başarılı çıkmak demektir.
MEDENİYET SAVAŞI
Kendimin bir diriliş eri olduğuma inanıyorum. Bir Diriliş Cephesi bulunduğuna ve kendimin de o cephede bir savaş adamı olduğuma, olmam gerektiğine inanıyorum. Bu nasıl bir savaştır? Topla, tüfekle, bombayla, molotof kokteyli veya füze, nükleer silâh veya gazla yapılan savaş olmaktan önce ve öte, bir ruh savaşıdır. Ruhlar arasında olan bir savaştır. Bu savaşlarda bedenlerden, maddî vücutlardan önce ruhlar, mânevi vücutlar, yani varoluşlar düşer, tutsak olur, yenilgiye uğrar. Ya da tersine düşürür, tutsak eder, yenilgiye uğratır. Bu bir zihniyet savaşıdır. Karayla akın savaşıdır. Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü, yani bir medeniyet savaşıdır.
İNKÂR TUTSAKLIK, İNANÇ ÖZGÜRLÜKTÜR
Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar. İnkâr tutsaklık, inanç özgürlüktür.
DİRİLİŞ NESLİNİN GÖREVİ
Evet, biz diriliş erleri, Son Peygamberin Sancağı altına sığınıyoruz. Bu sancağın yere düşmemesi görevimizdir, varoluş hikmetimizdir.
ŞİİR NEDİR?
Estetik ona ilişkin oldukça estetiktir. Şiir, ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Yoksa balmumundan peteklerdir, bal değil.
ÖRÜLEN DUVARIN EN KÜÇÜK KUM TANESİ
Allah'a inanıyorum. Ben bir diriliş işçisiyim. Allah kentinin işçisiyim. Allah'ın övdüğü, beğendiği İslam toplumunu ören, toplumun örülen duvarında en küçük bir kum tanesi olmaktan öte öğüncüm olamaz.
DİRİLİŞ NESİLİNE DÜŞEN BORÇ
Kelimelerin dış anlamlarına saplanıp kalmamaya çalışmak bana ve diriliş nesli kardeşlerime düşen bir disiplin borcudur. Peşin hükümlere savaş açmanın ve zahire saplanıp kalmamanın doğal sonucudur bu.
POLİTİKA NEDİR?
Politika, insana ve eşyaya, imânı nakşetme eylem ve direnişi demektir gözümde.