Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'nci kuruluş yıl dönümü mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

KKTC 38 YAŞINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 38'nci yılını kutluyor. KKTC'nin 15 Kasım 1983'te kuruluşu, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.