Deneyap sınav sonuç ekranı 2021! T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 4. 5. ve 8. 9. sınıf Deneyap Uygulama Sınavı ne zaman?

Deneyap sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sınavda 100 dakika boyunca 40 soruya cevap vermeye çalışan öğrenciler başarılı olmaları durumunda uygulama sınavına katılıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe girdi. Peki, Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları 2021 nasıl, nereden öğrenilir?
DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Deneyap sınav sonuçları, 15 Kasım (bugün) açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimize eklenecektir.
UYGULAMA SINAVI NASIL OLACAK?
Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenci Seçme Sınavı'nın ilk aşaması olan e-sınavı başarı ile geçen öğrenciler Uygulama Sınavı'na girmeye hak kazanır.
Uygulama Sınavı'nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar.