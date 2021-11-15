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    • 15.11.2021 10:12
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    Deneyap sınav sonuç ekranı 2021! T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 4. 5. ve 8. 9. sınıf Deneyap Uygulama Sınavı ne zaman?

    Deneyap sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılmak isteyen öğrenciler e-sınavda performanslarını sergiliyor ve başarılı sonuç almaları durumunda uygulama sınavına katılıyor ve onun sonuçları da merakla bekleniyor. 3. faz öğrenci seçme e-sınav sonuçları için tarih verildi. Sınava katılan adaylar Deneyap sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını arıyor. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Deneyap sınav sonuç ekranı 2021! T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı?

    Deneyap sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sınavda 100 dakika boyunca 40 soruya cevap vermeye çalışan öğrenciler başarılı olmaları durumunda uygulama sınavına katılıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe girdi. Peki, Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları 2021 nasıl, nereden öğrenilir?

    DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Deneyap sınav sonuçları, 15 Kasım (bugün) açıklanacak. Sonuçlar belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

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    UYGULAMA SINAVI NASIL OLACAK?

    Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenci Seçme Sınavı'nın ilk aşaması olan e-sınavı başarı ile geçen öğrenciler Uygulama Sınavı'na girmeye hak kazanır.

    Uygulama Sınavı'nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar.

        Sunum esnasında; öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirme yapılır.

        Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanacak.
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        Haberler Güncel Deneyap sınav sonuç ekranı 2021! T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 4. 5. ve 8. 9. sınıf Deneyap Uygulama Sınavı ne zaman?
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