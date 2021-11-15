Deneyap sınav sonuç ekranı 2021! T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? 4. 5. ve 8. 9. sınıf Deneyap Uygulama Sınavı ne zaman?

Deneyap sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sınavda 100 dakika boyunca 40 soruya cevap vermeye çalışan öğrenciler başarılı olmaları durumunda uygulama sınavına katılıyor. Sınava katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişe girdi. Peki, Deneyap sınav sonuçları açıklandı mı? T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları 2021 nasıl, nereden öğrenilir?