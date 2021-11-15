Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli mesajlar verdi:

Son 19 yılda vesayetçi sisteme, cuntalara, ihanet çetelerine, terör örgütlerine karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yanımızda duran Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.

Bay Kemal; öğretmenleri, subayları, polisleri, tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşimiz varsa hepsini tehdit ediyor.

Ama bilmiyor ki benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabuç bırakmayacak. Kimse biz bu makamdayken sizin kılınıza dokunamaz.

Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzda gizli açık pek çok müdahaleye maruz kaldık. Gezi'de Bay Kemal Taksim'deydi, senin ne işin var orada? Çünkü o da Gezi'ci...

Onlar Gezi olaylarında AKM'ye teröristlerin resimlerini astı. Biz yeniden muhteşem bir opera binası yaptık. Taksim Camii'ni yaptık!

18 MART'TAN ÖNCE AÇACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Çanakkale'de Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi. "1915 Çanakkale Köprüsü'nü belki 18 Mart'a kalmadan açacağız" diyen Erdoğan, F-35 ile ilgili de konuştu: Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz.

3600 EK GÖSTERGEYİ ÇÖZÜYORUZ

Başkan Erdoğan, "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Bunu sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz" dedi.