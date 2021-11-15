Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma

Başkan Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın bu kampanyaların hedefini, "Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da öldü-ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar, psikolojik harp unsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir psikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş diye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti, gidiyor şeklindeki kampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı" diye anlatmıştı.

O PAYLAŞIMI NEDEN YAPMIŞ

Büyük Mason Locası üyesi olduğu belirlenen Uğur Sarp Yelkencioğlu, "@sarponline" rumuzlu Twitter hesabından yapılan "Öldü, ölmüş, öldü mü" paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kabul etti. Başkan Erdoğan'la ilgili paylaşımlarda bulunan Uğur Sarp Yelkencioğlu, savcılıktaki ifadesinde, "Soruşturmaya konu @sarponline rumuzlu Twitter hesabı bana aittir ve 3/11/2021 tarihli gece 01.30 itibarıyla ülkedeki Twitter gündemi "#ölmüş,#öldü#öldümü" paylaşımını ben yaptım" dedi.