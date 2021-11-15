Başkan Erdoğan'a karşı başlatılan provokasyonda 'Büyük Mason Locası' bağlantısından skandal savunma

2 Kasım Salı gününü çarşamba gününe bağlayan 3 Kasım gecesi sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden "Erdoğan öldü" diye bir algı operasyonu yürütüldü.
AK PARTİ GRUBU 15 GÜNDE BİR TOPLANIYOR
Başkan Erdoğan hakkında o iğrenç paylaşımları yapanlar, gerekçe olarak AK Parti grup toplantısının iptal edildiğini ileri sürmüştü. Oysa o hafta AK Parti grubu yoktu. AK Parti grubunun 15 günde bir toplanıyor. Zaten 1 hafta önce 27 Ekim tarihinde grup toplantısı yapılmıştı. Erdoğan'ın yurt dışı temasları olduğunda bu süre uzayabildiğini belirten Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, yazısında, "Eğer grup toplantısı varsa bir gün önceden milletvekillerinden PCR testi yaptırmaları isteniyor. PCR testi pozitif çıkan milletvekili grup toplantısına katılmıyor. 2 Kasım günü AK Parti milletvekillerinden PCR testi istenmedi çünkü grup toplantısı yoktu." ifadelerini kullandı.
BAŞLATILAN KİRLİ KAMPANYANIN HEDEFİ
Peki, Başkan Erdoğan'ı hedef alan #ölmüş,#öldü#öldümü" kampanyası neden başlatıldı? Neden paylaşımların arasında Mason bağlantıları yer aldı?
Başkan Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın bu kampanyaların hedefini, "Bu ülkede devlet başkanı üzerinden ya da öldü-ölecek şeklinde hayatı üzerinden yürütülen kampanyalar, psikolojik harp unsurudur. 2011 yılından bu yana bu iddia her yıl belirli aralıklarla ortaya atılan bir psikolojik savaş yöntemidir. Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bu kez öldü, ölmüş diye yürütülen algı operasyonundaki amaç ise iktidardan gitti, gidiyor şeklindeki kampanyaya malzeme oluşturmak amaçlı" diye anlatmıştı.
O PAYLAŞIMI NEDEN YAPMIŞ
Büyük Mason Locası üyesi olduğu belirlenen Uğur Sarp Yelkencioğlu, "@sarponline" rumuzlu Twitter hesabından yapılan "Öldü, ölmüş, öldü mü" paylaşımlarının kendisine ait olduğunu kabul etti. Başkan Erdoğan'la ilgili paylaşımlarda bulunan Uğur Sarp Yelkencioğlu, savcılıktaki ifadesinde, "Soruşturmaya konu @sarponline rumuzlu Twitter hesabı bana aittir ve 3/11/2021 tarihli gece 01.30 itibarıyla ülkedeki Twitter gündemi "#ölmüş,#öldü#öldümü" paylaşımını ben yaptım" dedi.