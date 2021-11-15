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    • 15.11.2021 10:00
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    SON DAKİKA: Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronadan öldü

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle öldü. Öcalan bir süredir Erbil'de tedavi görüyordu. Öcalan'ın IKBY'de (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) gömülmesi bekleniyor. Mehmet Öcalan ise Osman Öcalan'ın ölümünü avuktları aracılığıyla ağabeyi Abdullah Öcalan'a ileteceklerini söyledi.

    takvim.com.tr
    DHA
    Osman Öcalan koronadan öldü

    Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

    SABAHA DOĞRU ÖLDÜ
    Rudaw'ın haberine göre Osman Öcalan, bugün sabaha doğru saat 04:30'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

    FELÇ GEÇİRDİĞİ HABERLERİ YALANLANMIŞTI
    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği ifade edilmişti. Ailesi ise Öcalan'ın felç geçirdiği haberlerini yalanlamıştı.

    Osman Öcalan'ın IKBY'de gömülmesi bekleniyor.

        OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
        PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Amara (Ömerli) köyünde dünyaya geldi.

        "Ferhad" kod adını kullanan Osman Öcalan 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü.

        1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katıldı. Osman Öcalan, PKK'dan ayrıldıktan sonra 2004'te Erbil'e yerleşti.

        MEHMET ÖCALAN, KARDEŞİNİN CESEDİNİN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ
        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Irak'ın Erbil kentinde fırıncılık yapan kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Öcalan, kardeşinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini söyledi.

            "AVUKATLARIMIZ AĞABEYİME DURUMU İLETECEK"
            İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Irak'ın Erbil kentinde fırıncılık yapan kardeşi Osman Öcalan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

            Ölüm haberini alan Şanlıurfa'daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz.

            Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronadan öldü
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