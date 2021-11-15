SON DAKİKA: Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronadan öldü

Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
SABAHA DOĞRU ÖLDÜ
Rudaw'ın haberine göre Osman Öcalan, bugün sabaha doğru saat 04:30'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.
FELÇ GEÇİRDİĞİ HABERLERİ YALANLANMIŞTI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan Osman Öcalan'ın Temmuz 2021'de geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiği ifade edilmişti. Ailesi ise Öcalan'ın felç geçirdiği haberlerini yalanlamıştı.
Osman Öcalan'ın IKBY'de gömülmesi bekleniyor.