SON DAKİKA: Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronadan öldü

SABAHA DOĞRU ÖLDÜ

Rudaw'ın haberine göre Osman Öcalan, bugün sabaha doğru saat 04:30'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.