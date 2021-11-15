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    • Güncel
    • 15.11.2021 08:01
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    • 15.11.2021 08:07
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 15 Kasım hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu'nun kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    PUS VE SİS UYARISI
    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

    ADANA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

    MERSİN °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 13°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

        ARTVİN °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 16°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 16°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ERZURUM °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 17°C
        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 12°C
        Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 20°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 19°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verdi: İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı!
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