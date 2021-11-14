Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.11.2021 19:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2021 19:39
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

    9 İLE AŞIYA TEŞVİK ÇAĞRISI
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" açıklamasında bulundu.

    13 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 KASIM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

        8 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

            4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU
                ABD’den büyük skandal! YPG’yi ziyaret ettiler
                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
                    SON DAKİKA