Günler ne zaman uzayacak? En uzun gündüz ve gece ne zaman hangi tarihte? Kış ve yaz gündönümü özellikleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Özellikle işe gidip gelen vatandaşlar havanın kararması veya aydınlık olmasını yakından takip ediyor ve bu sebeple en uzun gündüz ile gecenin hangi tarihte olacağını da merak ediyor. Günlerin uzayacağı tarih ve ekinoks gibi coğrafi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?
"Günler ne zaman uzayacak?" sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.
YAZ GÜNDÖNÜMÜ NE NEDİR?
Yaz gündönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği andır.
Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.
Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran'da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran'dan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.