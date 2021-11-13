Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi açılışında ok attı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeli camilerin toplu açılış törenine katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt içi ve dışında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sadece Türkiye Diyanet Vakfının değil, milletimizin kurduğu yüzlerce vakfın hem ülkemizde hem de ülke dışındaki gönül coğrafyasında yapmış olduğu hizmetler, milletimizin ne kadar büyük olduğunu, cömert olduğunu tanıtmak anlamına geliyor." dedi.
MEKANLARIN EN HAYIRLISI CAMİ VE KUR'AN KURSLARIDIR
Erbaş, Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yapılan camilerin toplu açılışı töreninde mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.
Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.
İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını ifade eden Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını dile getirdi.