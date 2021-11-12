SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi 8. Zirvesi sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konseyin yeni adının Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu açıkladı. Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlanacağını da duyuran Başkan Erdoğan, "Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik." ifadelerini de kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizi ülkemiz tarihinde önemli bir yeri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda eski adıyla Yassıada'da gerçekleştirdik. Bir dönem acıyla yasla milletimizin hafızasına kazınmış hukuksuzluklarla anılan Yassıada, ki milletimiz burayı Yaslıada olarak da andı.