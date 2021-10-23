CHP'li Mahmut Tanal ve Oda TV'nin "TBMM Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verilmedi" iddiası yalan çıktı!

CHP' ve medyasının yalan siyaseti hız kesmeden sürüyor.
CHP'li Mahmut Tanal ve operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı Oda TV'nin "TBMM Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verimedi" iddiası yalan çıktı.
"RESMİ HEYETE RANDEVU VERİLMEDİ" İDDİASI
Paris'e giden komisyon heyetinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya paylaşımında, Paris'te komisyonun Meclis'ten randevu alamadığı öne sürdü. Tanal, "Paris'te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. Ak Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış" iddiasında bulundu.
ODA TV HABERLEŞTİRDİ
Tanal'ın iddiasını Oda TV haberlerştirerek yalana ortak oldu. Oda TV haberi, "Meclis Komisyonu Fransa'ya gitti... Randevu bile vermediler" başlığıyla servis etti.
Tanal'ın ortaya attığı iddiayı Paris'e giden heyete başkanlık eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu yalanladı.