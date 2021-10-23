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    • 24.10.2021 00:06
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    CHP'li Mahmut Tanal ve Oda TV'nin "TBMM Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verilmedi" iddiası yalan çıktı!

    CHP ve operasyon medyası Oda TV'nin bir iddiası daha asılsız çıktı. CHP'li Mahmut Tanal, TBMM Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verimediğini iddia ederek, "AK Parti,ülkemizi yurtdışında itibarsızlaştırmış." şeklinde bir paylaşım yaptı. Tanal'ın paylaşımı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu tarafından yalanlanlandı.

    CHP’de yalan bitmez

    CHP' ve medyasının yalan siyaseti hız kesmeden sürüyor.

    CHP'li Mahmut Tanal ve operasyonel haberleriyle bilinen CHP yandaşı Oda TV'nin "TBMM Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verimedi" iddiası yalan çıktı.

    "RESMİ HEYETE RANDEVU VERİLMEDİ" İDDİASI
    Paris'e giden komisyon heyetinde yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya paylaşımında, Paris'te komisyonun Meclis'ten randevu alamadığı öne sürdü. Tanal, "Paris'te Ulusal Meclis yetkilileri resmi heyetimize randevu vermedi. Ak Parti, ülkemizi yurt dışında itibarsızlaştırmış" iddiasında bulundu.

    ODA TV HABERLEŞTİRDİ
    Tanal'ın iddiasını Oda TV haberlerştirerek yalana ortak oldu. Oda TV haberi, "Meclis Komisyonu Fransa'ya gitti... Randevu bile vermediler" başlığıyla servis etti.

    Tanal'ın ortaya attığı iddiayı Paris'e giden heyete başkanlık eden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu yalanladı.

        Çavuşoğlu, CHP'li Tanal'a planladıkları gibi Fransa Ulusal Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile görüştüklerini hatırlatarak, "Acaba siz başka bir programda mıydınız?!" diye sordu.

        ACABA BAŞKA PROGRAMDA MIYDINIZ?
        Komisyon Başkanı Çavuşoğlu sosyal medya aracılığıyla CHP'li milletvekiline şöyle dedi:

        "Sayın Tanal, Fransa'da kurumsal nitelik kazandığını gördüğümüz İslam karşıtlığı ile mücadele kapsamında tamamladığımız yurtdışı programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim. Başkanlığını yürüttüğüm Komisyon çalışmalarımız çerçevesinde davet ettiğimiz Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile de görüştük. Acaba siz başka bir programda mıydınız?! Meclisimizin de, ülkemizin de itibarı yücedir."

        CHP'NİN YALANI ORTAYA ÇIKTI
        Paris Başkonsolosluğu'nda Fransa'daki çatı kuruluşların temsilcileriyle de bir araya gelen Komisyon, Fransa İslam Konseyi yönetim kuruluyla da verimli görüşmeler yaptı.

        Alt komisyon heyeti Senato Dostluk Grubu üyeleriyle de Paris Büyükelçiliği'nde görüştü. Komisyonun İslam karşıtlığının giderek kurumsallaştığı Fransa'daki etkili temasları CHP'liler tarafından bir kez daha iç politika malzemesi yapılarak çarpıtıldı.

        Ancak Fransızların randevu vermediği iddiasının yalan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

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        Haberler Güncel CHP'li Mahmut Tanal ve Oda TV'nin "TBMM Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verilmedi" iddiası yalan çıktı!
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