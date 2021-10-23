CHP'li Mahmut Tanal ve Oda TV'nin "TBMM Komisyonu üyelerine Fransa'da randevu verilmedi" iddiası yalan çıktı!

Çavuşoğlu, CHP'li Tanal'a planladıkları gibi Fransa Ulusal Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile görüştüklerini hatırlatarak, "Acaba siz başka bir programda mıydınız?!" diye sordu.

ACABA BAŞKA PROGRAMDA MIYDINIZ?

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu sosyal medya aracılığıyla CHP'li milletvekiline şöyle dedi:

"Sayın Tanal, Fransa'da kurumsal nitelik kazandığını gördüğümüz İslam karşıtlığı ile mücadele kapsamında tamamladığımız yurtdışı programımızı bu tür doğru olmayan beyanlarla gölgelemeyelim. Başkanlığını yürüttüğüm Komisyon çalışmalarımız çerçevesinde davet ettiğimiz Senato Dostluk Grubu üyeleriyle Paris Büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Planladığımız gibi Fransa Ulusal Meclisi'nde Türkiye Dostluk Grubu üyesi Dumas Frédérique ile de görüştük. Acaba siz başka bir programda mıydınız?! Meclisimizin de, ülkemizin de itibarı yücedir."

CHP'NİN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Paris Başkonsolosluğu'nda Fransa'daki çatı kuruluşların temsilcileriyle de bir araya gelen Komisyon, Fransa İslam Konseyi yönetim kuruluyla da verimli görüşmeler yaptı.