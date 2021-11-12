ROKETSAN geliştirdi! 3 yıl içerisinde yakın hava savunma sistemi LEVENT tamam!

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN İHRACATI ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL TAŞIYOR"

İkinci, bu versiyonla beraber Siper sisteminin bitmeyeceğini belirterek, "Üzerine yeni füzeler, sistemler, kabiliyetler kazandırılarak devam edecek. Çünkü hava savunma dediğimiz konsept hiçbir zaman tamamlanan biten bir şey değil. Devamlı yetenekleriyle, özellikle menzil artışlarıyla, farklı füze seçenekleriyle, farklı radar seçenekleriyle geliştirilen, üzerine yatırım yapılan bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

Siper gibi hava savunma sistemlerinin ihracatının çok büyük bir potansiyel taşıdığını dile getiren İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemize hem ekonomi anlamında hem de savunma sanayimizde kaynak anlamında çok büyük katkı sağlayacak bir alan. Çünkü hava savunma, dünyada da özellikle talebi giderek artan ve genellikle de ülkelerin çok paylaşmak istemedikleri sistemler. Onun için Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere yakın ilişkili olduğu ülkeler açısından da çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını, ihracat potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum.