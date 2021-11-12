ROKETSAN geliştirdi! 3 yıl içerisinde yakın hava savunma sistemi LEVENT tamam!

İkinci, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda değerlendirmelerde bulundu.
İkinci, Saha EXPO'nun en önemli özelliğinin, iş ortaklarıyla yeni iş alanları oluşturacakları, onların kabiliyetlerini görecekleri bir ortam oluşturması olduğunu belirterek, "6 tane iş ortağımızla burada anlaşma imzalayarak yolumuza devam etme kararlılığını gösterdik. Bu şu anlama geliyor aslında, ihraç ettiğimiz bütün ürün sadece ROKETSAN'ın değil, bizimle beraber hareket eden irili ufaklı destek veren bütün firmalarımıza ihracat kapısını açan, platformla beraber onların ürünlerinin de yurt dışına satılmasını sağlayan bir kanal açıyor. Bu açıdan bakıldığında savunma sanayi ihracatı niteliği çok yüksek olan bir ihracat." diye konuştu.
"SİPER GİBİ BİR SİSTEME SAHİP OLAN ÜLKELERİN SAYISI ÇOK DEĞİL"
Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hava savunma ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere çalışmalara devam ettiklerini aktaran İkinci, "Hava savunma sistemleri çok katmanlı yapılar. Alçak irtifadan, çok yüksek irtifaya kadar çeşitli özelliklere sahip olan sistemlerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Hava savunma sistemimizin en altında yer alan aslında Sungur sisteminin şu anda seri üretim faaliyetleri devam ediyor. Bu füzeler; yakın hava tehditlerine karşı birliklerimize hava savunma özelliği kazandıran sistemler olarak kullanılıyorlar." ifadelerini kullandı.