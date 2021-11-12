Botokslu mafya Sedat Peker ve ailesinin mal varlığına tedbir talebi! Mahkeme savcıdan görüş istedi

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker, eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istemiş, davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve 3. kişilere devredilmemesi için önemli bir adım atmıştı.