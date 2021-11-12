Türkiye'nin en yüksek bayrak direkleri! Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk Bayrakları çekildi

"BAYRAĞIMIZI 18 MART 2022'DE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE DALGALANDIRACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu "Milli mücadele yıllarında iç ve dış mihraklarla nasıl mücadele edildiğini bilen bir neslin torunlarıyız. Düne kadar ülkemizin güvenliği için kullanılan savunma unsurları için dahi dışarıya bağımlıydık. Ancak, AK Parti iktidarı ile bu tablo tamamen değişti. Yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye var.