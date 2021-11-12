Türkiye'nin en yüksek bayrak direkleri! Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'ndeki bayrak direklerine 1453 metrekarelik Türk Bayrakları çekildi

Edirnekapı Şehitliği'ndeki açılış programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Bakan Karaismailoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı program öncesinde Eyüpsultan Dede Korkut Ortaokul öğrencileri karşıladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne dikilen Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 1453 metrekarelik Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. TRT Ulus Yerleşkesi'ne de aynı ölçülerde dikilen direğe, yine aynı ölçüde bayrak çekildi.
"ŞEHRİMİZİN SİLUETİNE BÜYÜK DEĞER KATACAK"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "En büyük bayrağımız, 23 Nisan'dan bugüne İstanbulumuzun en nadide köşelerinden Çamlıca Tepesi'nde görkemle dalgalanıyor. Bugün Türkiye'nin en uzun bayrak direğine şanlı bayrağımızı dualarla çekiyoruz. Bayrağımızın ölçüsü de 1453 metrekare.
Buradaki bayrağımızın kardeşi, Ulus'ta Boğaz'a nazır bir şekilde TRT kurumumuzun bahçesinde, İstanbul'un rüzgârı ile dalgalanmaya devam edecek. Gelecek nesillere bırakacak, en büyük emanetimiz olan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi, Mavi Vatan Akdeniz'de, sınır ötesi Türk Garnizonlarında huzur ve güven timsali olarak, emsalsiz bir onur ve gururla dalgalanıyor. Önce Çamlıca Tepesi'nde bugün de Ulus ve Edirnekapı'da yükselen bayraklarımız. Şehrimizin siluetine büyük değer katacak" dedi.