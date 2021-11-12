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    • 12.11.2021 14:29
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    • 12.11.2021 14:56
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    Eşini eşarpla boğan koca sosyal medya hesabına, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı

    Hatay’ın Payas ilçesinde tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğduktan sonra teslim olan elektrik ustası Harun Kafalı (43), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Haberin detayları...

    DHA
    Eşini eşarpla boğdu: Kuzularıma kıyamadım

    Olay, 10 Kasım sabahı Payas'a bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu.

    Eşini eşarpla boğdu: Kuzularıma kıyamadım

    Daha sonra okula gidip çocuklarını alan Kafalı, onları akrabalarının evine bıraktı. Dün sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

    "KUZULARIMA KIYAMADIM" PAYLAŞIMI

    Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzularıma kıyamadım" yazan Harun Kafalı ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Harun Kafalı, tutuklandı.
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        Haberler Güncel Eşini eşarpla boğan koca sosyal medya hesabına, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı
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