Eşini eşarpla boğan koca sosyal medya hesabına, "Kuzularıma kıyamadım" yazdı

Daha sonra okula gidip çocuklarını alan Kafalı, onları akrabalarının evine bıraktı. Dün sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Harun Kafalı, teslim oldu. Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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