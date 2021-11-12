HDPKK Anıtkabir'e bile gitmiyor terörist elebaşı CHP'yi ayağına çağırıyor!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Yani PKK, Anıtkabir'e bile gitmezken; CHP'yi de ayağına çağırtabiliyor." dedi.





İşte Hilal Kaplan'ın bugünkü yazısı;



CHP'nin "herkesin bildiği sır" müttefiki HDP, 10 Kasım günü Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'e gitmeyen Meclis'teki tek parti oldu. Partiden herhangi bir anma veya açıklama da sadır olmadı. Atatürk'ün ölüm yıldönümünü ölü taklidi yaparak geçirmeyi tercih ettiler. Peki, "Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz" ifadesini kalkan yapanlardan herhangi bir homurtu duydunuz mu? Duyamazsınız.