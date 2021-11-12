HDPKK Anıtkabir'e bile gitmiyor terörist elebaşı CHP'yi ayağına çağırıyor!

CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzak tutmamak amacıyla tezkereye "hayır" demesini PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin sözde lideri terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), sevinçe karşıladı. Ferhat Abdi Şahin, TBMM'deki oylamada HDP ile birlikte Mehmetçik'e sınır ötesi operasyonu yetkisi veren tezkereye 'hayır' diyen CHP'ye teşekkür etti. Söz konusu adımı 'Türkiye'de dengelerin değiştiği' şeklinde yorumlayan terörist, "CHP'den bir heyeti davet edebiliriz" dedi. Öte yandan HDP, 10 Kasım günü Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'e gitmeyen Meclis'teki tek parti oldu.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Yani PKK, Anıtkabir'e bile gitmezken; CHP'yi de ayağına çağırtabiliyor." dedi.
İşte Hilal Kaplan'ın bugünkü yazısı;
CHP'nin "herkesin bildiği sır" müttefiki HDP, 10 Kasım günü Atatürk'ü anmak üzere Anıtkabir'e gitmeyen Meclis'teki tek parti oldu. Partiden herhangi bir anma veya açıklama da sadır olmadı. Atatürk'ün ölüm yıldönümünü ölü taklidi yaparak geçirmeyi tercih ettiler. Peki, "Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz" ifadesini kalkan yapanlardan herhangi bir homurtu duydunuz mu? Duyamazsınız.
YPG terör örgütü elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Amberin Zaman'a konuşmuş. Teröristbaşı, CHP'nin tezkereye "Hayır" oyu vererek Suriye'ye yönelik operasyonları durdurmaktan yana olmasını "iyi bir sinyal ve önemli bir adım" olarak tarif edip, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici" şeklinde konuşmuş.