Cuma mesajları 2021! 12 Kasım SMS, Whatsapp güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Cuma mesajları, sözleri! Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her Cuma olduğu gibi bugün içinde de sevdiklerine mesaj atmak ya da sosyal medyadan paylaşarak daha geniş kitlelere duyurmak ve bunun öneminin anlaşılmasını sağlamak için farklı ve unutulmaz Cuma mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İçlerinden en beğendiklerinizi seçerek paylaşabilir, sevdiklerinizi mesaj olarak gönderebilirsiniz.
12 KASIM EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.