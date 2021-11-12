CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, skandal kararlarına bir de garip tarife ekledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikah tarifeleriyle ilgili tartışılacak bir karar verdiklerini kabul etti.

CHP'li Başkan Özcan, "Taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafında da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira olacak" dedi.

Hem belediyeyi arayanlardan hem de sosyal medya hesaplarından Özcan'a tepki yağdı.