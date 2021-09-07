Başörtülü bir kadınla ilgili skandal sözler sarf eden CHP'li Tanju Özcan'ın kıvırma çabası: Annem tesettürlü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.



"BANA SÜRPRİZ OLDU"

Bu karar sonrası konuşan Özcan, "İhraç edilseydim başka partiye geçmezdim bağımsız olarak kalırdım. Ben bu kararı beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. Verilecek karara saygı duyarım" dedi.



"CAMİ TEMELİ ATTIM"

Hakkında suni gündem yaratıldığını savunan Özcan, "Annem tesettürlü, annem-babam hacı benim. Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim. Mütedeyyin kesim sorunu varmış gibi algı yaratmaya çalışmak olmaz. Geçen hafta cami temeli atmış biriyim" ifadelerini kullandı.



TANJU ÖZCAN NELER DEMİŞTİ?

Armağan Çağlayan'ın programına katılan Özcan şu ifadeleri kullandı: Bolu'da yaptığımız bir açılış sırasında tesettürlü bir hanım yanıma geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Özel değilse burada anlatabilir misiniz' dedim. "Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz" dedi. "Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim" dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. "Bebeğim olmuyor bana yardımcı olabilir misiniz" diye direkt söze girince çevredekiler güldü." Özcan'ın kendisinden yardım isteyen bir kadınla arasında geçen diyaloğu aktarış biçimi oldukça imalıydı. Vatandaşlar, bu imalı söylem ve Tanju Özcan'ın olayı gülerek anlatmasına tepki gösterdi.