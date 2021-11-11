CHP'li Tanju Özcan faşistlikte sınır tanımıyor: Bolu'da yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlandı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacıları hedef almaya devam ediyor.
Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücretinin 100 bin liraya çıkarılması konusunda Belediye Meclisine teklif sunacaklarını bildirdi.
Bütçe çalışmaları kapsamında, Bolu'da ilk kez evlenecek kişilerin nikah ücretlerinde indirime gidileceğini dile getiren Özcan, yabancı uyruklular için bu durumun farklı işleyeceğini söyleyerek sığınmacı düşmanlığını tekrar gözler önüne serdi.
"YABANCILARA NİKAH ÜCRETİ 100 BİN LİRA"
Yeni yılda uygulanacak nikah ücretiyle ilgili bilgi veren Özcan, "Nikah ücretleriyle ilgili bir konu var. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasanın 74. ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz." diye konuştu.