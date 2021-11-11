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    • 11.11.2021 18:19
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    CHP'li Tanju Özcan faşistlikte sınır tanımıyor: Bolu'da yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlandı

    Son dakika haberleri... Sığınmacıları hedef alan açıklamaları ile bilinen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni skandalla gümdemde. Daha önce su gibi temel ihtiyaç maddesinin dahi yabancılara 10 kat zamlı fatura edileceğini söyleyen Özcan kentteki yabancı uyrukluların nikah ücretinin 100 kat artırılarak 100 bin liraya yükseltilmesi için teklif verdiğini açıkladı. Sebebini ise "Sığınmacıların Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz" sözleriyle açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Özcan’ın son bombası!

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacıları hedef almaya devam ediyor.

    Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların evlenmek için ödeyecekleri nikah ücretinin 100 bin liraya çıkarılması konusunda Belediye Meclisine teklif sunacaklarını bildirdi.

    Bütçe çalışmaları kapsamında, Bolu'da ilk kez evlenecek kişilerin nikah ücretlerinde indirime gidileceğini dile getiren Özcan, yabancı uyruklular için bu durumun farklı işleyeceğini söyleyerek sığınmacı düşmanlığını tekrar gözler önüne serdi.

    "YABANCILARA NİKAH ÜCRETİ 100 BİN LİRA"
    Yeni yılda uygulanacak nikah ücretiyle ilgili bilgi veren Özcan, "Nikah ücretleriyle ilgili bir konu var. Değişik bir karar veriyoruz. Şimdi taraflardan ikisinin de ilk nikahıysa fiyat tarifesindeki düşük rakam uygulanacak, yani iki tarafın da ilk evliliğiyse ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı olması halinde, nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin üçüncü nikahı olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira. Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede aileyi korumak için, boşandırmayı özendirmemek için. Anayasanın 74. ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için uygulama yapıyoruz." diye konuştu.

        "YABANCILARIN BOLU'DA ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİ OLMALARINI İSTEMİYORUZ"
        Özcan, yabancı uyrukluların Bolu'da evlenmesini istemediklerini hatta kentten gitmelerini istediklerini dile getirerek, "Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum." dedi.

        YABANCILARIN SU FATURASINA YÜZDE 10 ZAM
        CHP'li Özcan, geçtiğimiz aylarda da yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam uygulanacağını duyurmuştu. Tanju "Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

        Özcan, göreve geldikten sonra mültecilere ayni ve nakdi yardımda bulunulmaması için de talimat vermişti.

        SKANDAL SÖZLERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
        Özcan yine geçtiğimiz aylarda katıldığı Youtube programında başından geçen bir anıyı anlatarak başörtülü bir kadınla ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

        Bolu'da yanına tesettürlü bir kadının yanaştığını söyleyen Tanju Özcan, "Bir açılış yapıyoruz Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var...." şeklinde tepki çeken sözler söylemişti.

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