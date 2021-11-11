CHP'li Tanju Özcan faşistlikte sınır tanımıyor: Bolu'da yabancıların nikah ücretinin 100 bin lira olması için teklif hazırlandı

"YABANCILARIN BOLU'DA ÇOLUK ÇOCUK SAHİBİ OLMALARINI İSTEMİYORUZ"

Özcan, yabancı uyrukluların Bolu'da evlenmesini istemediklerini hatta kentten gitmelerini istediklerini dile getirerek, "Yabancıların Bolu'da evlenip, Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz. Mecliste de oy birliğiyle geçeceğini düşünüyorum." dedi.

YABANCILARIN SU FATURASINA YÜZDE 10 ZAM

CHP'li Özcan, geçtiğimiz aylarda da yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam uygulanacağını duyurmuştu. Tanju "Bana 'faşist' diyecekler. Hiç umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.