Can Göktuğ Boz son dakika tutuklandı mı? Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Katilin babasından şok sözler!

Türkiye Ataşehir'de samuray kılıcıyla işlenen vahşi cinayeti konuşuyor. Ankara'dan iş için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Evlilik hazırlığındaki genç kadının öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken gözaltına alınan katilin son durumu merak ediliyor. Katilin babası gözyaşları içinde oğlunu anlattı. Peki Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? İşte cinayetle ilgili son gelişmeler ve acılı ailenin açıklamaları...
CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Samuray kılıcıyla bir kadını canice hayattan koparan Can Göktuğ Boz'un babasının mühendis annesinin ise avukat olduğu ortaya çıktı. Boz'un kendisinin de özel bir üniversitede mühendislik, açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu öğrenildi. Caninin 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü iddia ediliyor.
KATİLİN BABASI KONUŞTU!
Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.