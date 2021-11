Can Göktuğ Boz son dakika tutuklandı mı? Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Katilin babasından şok sözler!

Türkiye Ataşehir'de samuray kılıcıyla işlenen vahşi cinayeti konuşuyor. Ankara'dan iş için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Evlilik hazırlığındaki genç kadının öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken gözaltına alınan katilin son durumu merak ediliyor. Katilin babası gözyaşları içinde oğlunu anlattı. Peki Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? İşte cinayetle ilgili son gelişmeler ve acılı ailenin açıklamaları...