Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik A News’e konuştu: Erdoğan’a söz verdim

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Dodik, "Bu yıl birkaç kez Başkan Erdoğan ile görüştüm, ilişkilerimizi topyekün görüştük. Masada Bosna-Hersek ve Balkan bölgesi ile ilgili çeşitli siyasi konular, istikrar ihtiyaçları ve tabii ki durumun anlaşılması için, Belgrad'dan Saraybosna'ya ulaşan, Türkiye'nin de desteklediği bir otoyol inşaatı vardı. Balkanlar'daki birçok sorunu çözecek ekonomik konular vardı." şeklinde konuştu.

Sırp lider Dodik bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini dile getirdi.

Dodik, "Hepimiz barışı önemsiyoruz ve sorunun karmaşıklığı ne olursa olsun, çatışmayı teşvik edecek hiçbir siyasi figür veya siyasi güç olmadığını düşünüyorum. Son 20-30 yılda Balkanlar'da çözüm modelleri oluşturanlar, çeşitli siyasi tartışmaların kaynağı olan birkaç sinirsel nokta bıraktılar ve bu normal olmalı. Her halükarda orada pek çok iş bir şekilde mantıklı olacak şekilde tamamlanmadı, farklı ulusal ve etnik gruplar arasında hala yanlış anlaşılmalar var ve tüm bunlardan herkesin memnun olacağı konular henüz çözülmedi." açıklamasında bulundu.