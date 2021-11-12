Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik A News’e konuştu: Erdoğan’a söz verdim

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerine hız verdi. Yeni bir siyasi krizin fitilini ateşledi. Bunun üzerine Bosna'daki Sırplar, Hırvatlar Ve Boşnaklar, Türkiye'den yardım de destek beklentilerini mektupla İletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, krizin çözümü için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Önce, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç ile görüştü. Ardından Türkiye'deki Boşnak Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileriyle biraraya geldi.
son olarak da, krizin odağındaki isim olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik İle görüşme Yaptı.
O görüşmenin ardından Dodik, A News'e Konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, savaşın bir seçenek olmadığı sözünü verdiğini Söyledi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A SÖZÜNÜ VERDİM"
Dodik, "Başkan Erdoğan'a savaşın bir seçenek olmadığı sözünü de verdim. Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız. Benim için siyasi bir amaç yok, çünkü barışı tehlikeye atmış olurum ve bu yüzden bunu yapmayacağım." ifadelerini kullandı.
Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Dodik, "Bu yıl birkaç kez Başkan Erdoğan ile görüştüm, ilişkilerimizi topyekün görüştük. Masada Bosna-Hersek ve Balkan bölgesi ile ilgili çeşitli siyasi konular, istikrar ihtiyaçları ve tabii ki durumun anlaşılması için, Belgrad'dan Saraybosna'ya ulaşan, Türkiye'nin de desteklediği bir otoyol inşaatı vardı. Balkanlar'daki birçok sorunu çözecek ekonomik konular vardı." şeklinde konuştu.
Sırp lider Dodik bölgede bir çatışma istemediğini ve sorunun boyutu ne olursa olsun barışı önemsediğini dile getirdi.
Dodik, "Hepimiz barışı önemsiyoruz ve sorunun karmaşıklığı ne olursa olsun, çatışmayı teşvik edecek hiçbir siyasi figür veya siyasi güç olmadığını düşünüyorum. Son 20-30 yılda Balkanlar'da çözüm modelleri oluşturanlar, çeşitli siyasi tartışmaların kaynağı olan birkaç sinirsel nokta bıraktılar ve bu normal olmalı. Her halükarda orada pek çok iş bir şekilde mantıklı olacak şekilde tamamlanmadı, farklı ulusal ve etnik gruplar arasında hala yanlış anlaşılmalar var ve tüm bunlardan herkesin memnun olacağı konular henüz çözülmedi." açıklamasında bulundu.