Lise Üniversite e-Devlet askerlik erteleme ekranı! Askerlik nasıl tecil ettirilir, şartları nelerdir? Askerlik tecil için gerekli belgeler 2021

ASKERLİK TECİLİ NASIL BOZDURULUR?

Askerliğini tecil ettiren bazı yükümlüler, tıpkı tecilde olduğu gibi çeşitli sebeplerle tecillerini bozdurmak isteyebilirler. E-devlet sistemi üzerinden pek çok işlem gerçekleştirilebilse de ne yazık ki askerlik tecil bozdurma bu işlemlerden biri değildir. Askerlik tecilini bozdurmak için gerçekleştirilmesi gereken işlemler, tecil işlemindekilere benzerlik göstermektedir. Belirtilen evraklarla birlikte doldurulan form askeri personele teslim edilerek, tecilin bozdurulmak istendiği ifade edilir. Bu başvuru sırasında yükümlüden 2. kez sağlık raporu istenir. Eğer bu rapor neticesinde "elverişlidir" onayı alınırsa personel bilgileri sisteme kaydeder ve ilk celp döneminde askerliğin gerçekleştirilmesi için işlemleri tamamlar.

Askerlik tecilini bozduran kişilerin istediği celp döneminde askere alınabileceği bilgisi yanlıştır. Yükümlü, tecil bozdurma işleminin ardından en yakın celp döneminde askerlik vazifesini yerine getirmek durumundadır.

Yoklama kaçağı olan yükümlüler yanlış yönlendirme ya da bilgilendirme sebebiyle tecil haklarını yitirip yitirmediklerine dair net bir fikre sahip değillerdir. Bu sorunun cevabı yoklama kaçağı olarak geçirdikleri süreye göre değişmektedir. Eğer yükümlünün yoklama kaçağı olarak geçirdiği süre tecil hakkına eşdeğer ise ona yeniden tecil hakkı verilmez. Yoklama kaçağı olarak geçirdiği sürede tecil hakkını kullanmış sayılır. Yoklama kaçağı tecil hakkı var mı yok mu öğrenmek için yine e-devlet sitesinden faydalanabilir.

Bir diğer şehir efsanesi de yoklama kaçağı olan yükümlünün GBT, yani polisler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında tespit edilmesi halinde derdest edilerek askere alındığı yönündedir. Hiçbir askerlik şubesi, eğer kişi 29 yaşını doldurmamış ise teslim olmadan onu zorla askere almaz. Yalnızca para cezasına çarptırır ve yoklama kaçağı olarak göründüğü her dönemde bu ceza katlanarak devam eder. Askerlik görevinin tamamlanması halinde bu ceza düşürülür ya da tamamen affedilir. Ancak 29 yaşını aşmış kişiler için bu durum farklılık gösterilir. 29 yaşını aşmış kişilerin GBT sorgusunda askerlik durumları da görülür ve eğer kişi kaçak ya da bakaya kalmış görünürse işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından silah altına alınır.