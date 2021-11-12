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    • 13.11.2021 09:14
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    • 13.11.2021 09:14
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    Lise Üniversite e-Devlet askerlik erteleme ekranı! Askerlik nasıl tecil ettirilir, şartları nelerdir? Askerlik tecil için gerekli belgeler 2021

    Türk erkekleri belirli yaşa geldiklerinde zorunlu askerlik görevini yerine getirir. Ancak eğitim sağlık gibi nedenlerler tecil yani erteleme yapılabilmektedir. Pek çok kişi askerlik döneminin geldiğinde askerliğini erteletmek isteyebilmektedir. Askerliğin nasıl tecil ettirileceğini bilmeyenler ise konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki; Askerlik işlemleri nasıl yapılır? Askerlik nasıl tecil ettirilir, şartları nelerdir? Lise Üniversite e-Devlet askerlik erteleme ekranı! Askerlik tecil için gerekli belgeler 2021...

    Askerlik nasıl tecil ettirilir, şartları nelerdir?

    Erkekler için zorunlu olan askerlik eğitim süreçleri ve benzeri nedenlerle ertelenebilmektedir. Tecil işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar Askerlik işlemleri nasıl yapılır? Askerlik nasıl tecil ettirilir, şartları nelerdir? soruların yanıtlarını araştırıyor. Tecil işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilmektedir. İşte askerlik görevini çeşitli nedenlerle yapamayacak olan adaylar için Lise Üniversite e-Devlet askerlik erteleme ekranı! Askerlik tecil için gerekli belgeler 2021

    ASKERLİK TECİL ETTİRME ŞARTLARI NELERDİR?

    Askerliği tecil ettirebilmenin bazı şartları vardır. Söz konusu şartları taşıyanlar tecil işlemlerini başarılı bir şekilde yapabilir. Öğrenci olanlar askerliğini erteleyebilir. Lise veya üniversiteden yeni mezun olan bireyler bir süreliğine askerliğini tecil ettirebilir. Devlet yeni mezunlara belirli bir süre verir.

    ASKERLİK ERTELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021!

    *Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
    *Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
    *Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
    *Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

        LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME NASIL YAPILIR?

        Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

        ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME NASIL YAPILIR?

        Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35'i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

        E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME BAŞVURU EKRANI

        ASKERLİK TECİLİ NASIL BOZDURULUR?

        Askerliğini tecil ettiren bazı yükümlüler, tıpkı tecilde olduğu gibi çeşitli sebeplerle tecillerini bozdurmak isteyebilirler. E-devlet sistemi üzerinden pek çok işlem gerçekleştirilebilse de ne yazık ki askerlik tecil bozdurma bu işlemlerden biri değildir. Askerlik tecilini bozdurmak için gerçekleştirilmesi gereken işlemler, tecil işlemindekilere benzerlik göstermektedir. Belirtilen evraklarla birlikte doldurulan form askeri personele teslim edilerek, tecilin bozdurulmak istendiği ifade edilir. Bu başvuru sırasında yükümlüden 2. kez sağlık raporu istenir. Eğer bu rapor neticesinde "elverişlidir" onayı alınırsa personel bilgileri sisteme kaydeder ve ilk celp döneminde askerliğin gerçekleştirilmesi için işlemleri tamamlar.

        Askerlik tecilini bozduran kişilerin istediği celp döneminde askere alınabileceği bilgisi yanlıştır. Yükümlü, tecil bozdurma işleminin ardından en yakın celp döneminde askerlik vazifesini yerine getirmek durumundadır.

        Yoklama kaçağı olan yükümlüler yanlış yönlendirme ya da bilgilendirme sebebiyle tecil haklarını yitirip yitirmediklerine dair net bir fikre sahip değillerdir. Bu sorunun cevabı yoklama kaçağı olarak geçirdikleri süreye göre değişmektedir. Eğer yükümlünün yoklama kaçağı olarak geçirdiği süre tecil hakkına eşdeğer ise ona yeniden tecil hakkı verilmez. Yoklama kaçağı olarak geçirdiği sürede tecil hakkını kullanmış sayılır. Yoklama kaçağı tecil hakkı var mı yok mu öğrenmek için yine e-devlet sitesinden faydalanabilir.

        Bir diğer şehir efsanesi de yoklama kaçağı olan yükümlünün GBT, yani polisler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında tespit edilmesi halinde derdest edilerek askere alındığı yönündedir. Hiçbir askerlik şubesi, eğer kişi 29 yaşını doldurmamış ise teslim olmadan onu zorla askere almaz. Yalnızca para cezasına çarptırır ve yoklama kaçağı olarak göründüğü her dönemde bu ceza katlanarak devam eder. Askerlik görevinin tamamlanması halinde bu ceza düşürülür ya da tamamen affedilir. Ancak 29 yaşını aşmış kişiler için bu durum farklılık gösterilir. 29 yaşını aşmış kişilerin GBT sorgusunda askerlik durumları da görülür ve eğer kişi kaçak ya da bakaya kalmış görünürse işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından silah altına alınır.
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        Haberler Güncel Lise Üniversite e-Devlet askerlik erteleme ekranı! Askerlik nasıl tecil ettirilir, şartları nelerdir? Askerlik tecil için gerekli belgeler 2021
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