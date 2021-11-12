Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen 3 İsrailli casusluk suçundan tutuklandı!

İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli N.O. ve M.O. ile bir başka şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

3 İSRAİLLİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi.

MİT 15 MOSSAD AJANINI PAKETLEMİŞTİ

Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit eden MİT yetkilileri harekete geçmiş 1 yıl boyunca gözetim altına alınan ekip için detaylı araştırmalar yapılmıştı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamıştı.

MOSSAD VE CIA'NIN TÜRKİYE PLANI DEŞİFRE OLDU: 2023 PROJESİ ERDOĞAN'I DEVİRMEK!

Yahudi sermayesinin finansörlüğünde, eski Mossad başkanı tarafından kurulan Turkish Democracy Project (TDP) adlı psikolojik harekât platformu, Başkan Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde devirmek için harekete geçti. 23 Haziran'da New York'ta kurulan Turkish Democracy Project (TDP) sözde düşünce, gerçekte bir psikolojik harekât platformu.

Kurucuları arasında Mossad'ın eski başkanı ile Türkiye düşmanı ABD'li, İsrailli senatör, vali, bakan ve diplomatlar var. TDP, internet siteleri ve Twitter hesabı üzerinden Türkiye ve Erdoğan aleyhine kara propaganda yapıyor. FETÖ'cü tetikçilerin, ülkemize karşı attığı iftiralarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında negatif algı oluşturmaya çalışıyor.