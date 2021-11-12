Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Miçotakis'e çok sert mülteci tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile Külliye'de bir araya geldi. 9 anlaşmanın imzalandığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı yapan Erdoğan. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i eleştirdi.

"5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. ABD'nin kendisine seçtiği komşu yanlış bir komşu. Üs olarak Ege'de Yunanistan'la takındıkları tavır doğru tavır değil.

81 ŞEHRE MİLLET ORMANI

Başkan Erdoğan, Beştepe'deki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, 81 ile 1 millet ormanı kurmayı hedeflediklerini açıkladı:

Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüzölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır.