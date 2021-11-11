Son dakika: Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Ankara'da ortak açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı nedeniyle Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Macaristan Başbakanı Orban'ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, merdivenlerde Türkiye ve Macaristan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
101 PARÇA TARİHİ ESER TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
Macaristan Başbakanı Orban, daha sonra 29 Eylül 2016 tarihinde Macaristan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti. Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015 yılında Ağrı Patnos'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan'da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti.