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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan Ankara'da ortak açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 5. toplantısı nedeniyle Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı resmi törenle karşıladı. Daha sonra başbaşa görüşen Erdoğan ve Orban ortak açıklamalarda bulunuyor...

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    Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısı nedeniyle Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı resmi törenle karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    Macaristan Başbakanı Orban'ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban, merdivenlerde Türkiye ve Macaristan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    101 PARÇA TARİHİ ESER TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
    Macaristan Başbakanı Orban, daha sonra 29 Eylül 2016 tarihinde Macaristan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 101 parça tarihi eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade etti. Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015 yılında Ağrı Patnos'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan'da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti.

        Büyük çoğunluğu bronzlardan oluşan eserlerin, Urartu dönemine ve Türkiye'ye ait olduğu anlaşılmıştı. Macaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, benzeri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen boğa başlı kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları bulunuyor. Urartulu krallar veya yüksek sınıflara ait olduğu düşünülen eserler gerek buluntu durumu gerekse çeşitliliği açısından Urartu arkeolojisi için sıra dışı buluntu grubu olarak değerlendiriliyor.



        Öte yandan daha önce Macaristan'dan 25 Şubat 2021'de, aralarında savaş arabası parçaları, mobilya aksamı, mermer figürün ve sikkelerin yer aldığı, Anadolu kökenli 413 eserin iadesi de gerçekleşmişti.

        Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

        Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban ortak açıklamalarda bulunuyor.

        Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

        Türkiye Macaristan arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldık. Uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Atabileceğimiz ortak adımları bugün sayın başbakan ile ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Macaristan'da 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 700 milyon dolarlık Türk varlığı bulunuyor. Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz. 2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız.

        Konsey toplantımız 2016 yılında Macaristan'da 101 parça tarihi eserin Türkiye'ye yeniden kavuşmasında da etkili oldu. Macar makamlara gösterdikleri hassasiyet için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

        Stratejik ortağımız Macaristan ile bölgesel ve uluslararası platformlarda yürüttüğümüz iş birliği ve dayanışmayı daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız.

        Sağladıkları katkıların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.

        Yarın Türk Konseyi toplantısını ilk defa Demokrasi ve Özgürlükler adasında yapacağız.

        Detaylar gelecek...
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