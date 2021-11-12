MOSSAD ve CIA’nın derin Türkiye planı deşifre oldu: 2023 projesi Erdoğan'ı devirmek!

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi, Türkiye düşmanı çevreleri rahatsız ediyor.
Şimdiye kadar tüm çabalarına rağmen Başkan Erdoğan'ı deviremeyen uluslararası örgütler, bu kez tek bir çatı altında birleşerek harekete geçti.
Finansörlüğünü Yahudi sermayesinin yaptığı ve eski Mossad başkanının bağlantılı olduğu Turkish Democracy Project (TDP) adlı düşünce kuruluşu ve psikolojik harekât platformunun Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde devirme planını deşifre oldu.
PLANIN İLK ADIMI
Plan kapsamındaki en büyük adım geçtiğimiz Haziran ayında atıldı.