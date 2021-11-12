Adına dikilen fidanlar nerede tıkla öğren! E-Devlet Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan yeri öğrenme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Ülkemizin tüm şehirlerinde de her yaştan vatandaşımız burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. İklim krizinin gündemimizde giderek daha çok yer edindiği dönemde fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız" dedi.
HER VATANDAŞ İÇİN 3 FİDAN
Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.
GELECEĞE NEFES OL FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Kampanyaya katılmak için gelecegenefes.com adresine girerek açılan sayfadan ad, soyad, e posta ve il bilgilerini seçerek kısa sürede fidan bağışı yapabilirsiniz. Katıldıktan sonra size ait sertifika sunulacak. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden bunu paylaşabilirsiniz.