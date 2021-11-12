Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözleri Yunanistan'ı panikletti

"Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." şeklinde konuşan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında alarma neden oldu.

KENDİ SINIRLARINI KORUYORLARMIŞ

Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor." ifadesini paylaştı.