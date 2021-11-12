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    • Güncel
    • 12.11.2021 09:42
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    • 12.11.2021 09:42
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    Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözleri Yunanistan'ı panikletti

    Türkiye, Suriye'den gelen göçmenlere ev sahipliği yaparken AB verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Göçmen krizi devam ederken Başkan Erdoğan'ın "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." sözleri ise Yunanistan basınında gündem oldu. Türkiye'nin kapıları açma durumunda büyük kaos yaşayacak olan Yunanistan tehlikenin farkına vardı.

    Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı panikletti

    Türkiye ile Yunanistan gerilimi devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlamasına yanıt verdi.

    YUNAN TUTUŞTU

    Erdoğan, Miçotakis'in göçmen krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığına dair açıklamasına "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyerek tepki gösterdi.

    "Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." şeklinde konuşan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında alarma neden oldu.

    KENDİ SINIRLARINI KORUYORLARMIŞ

    Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor." ifadesini paylaştı.

        YUNAN PANİKLEDİ

        Haberde, Yunan sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğu belirtilerek, Brüksel'e "Sizin de sınırlarınızı koruyoruz." şeklinde mesaj verilmeye çalışıldı.

        Yunan hükümeti sözcüsü Yiannis Economou, olası mülteci akınına "kararlılıkla yanıt vereceklerini" söyledi.
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