Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözleri Yunanistan'ı panikletti

Türkiye ile Yunanistan gerilimi devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlamasına yanıt verdi.
YUNAN TUTUŞTU
Erdoğan, Miçotakis'in göçmen krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığına dair açıklamasına "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyerek tepki gösterdi.
"Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." şeklinde konuşan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında alarma neden oldu.
KENDİ SINIRLARINI KORUYORLARMIŞ
Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor." ifadesini paylaştı.