Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği nedir? Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı kim?

Tüm Türkiye samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetini konuşuyor. Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un verdiği ifadeler sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya başlandı. Boz ifadesinde bir erkeğin kendisine karşı koyabileceğini bu yüzden kadın seçtiğini söyledi. Ayrıca izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini samuray kılıcını ise internetten aldığını söyledi. Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise oğlunun avukatlığını üstlendi. Bu gelişmelerin ardından katilin ailesi hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!