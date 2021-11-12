Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği nedir? Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı kim?

Tüm Türkiye samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetini konuşuyor. Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un verdiği ifadeler sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya başlandı. Boz ifadesinde bir erkeğin kendisine karşı koyabileceğini bu yüzden kadın seçtiğini söyledi. Ayrıca izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini samuray kılıcını ise internetten aldığını söyledi. Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise oğlunun avukatlığını üstlendi. Bu gelişmelerin ardından katilin ailesi hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!
KATİLİN ANNESİ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ
Ayşe Nejla Yomralıoğlu Can Göktuğ Boz'un annesidir.
Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.
"GÖZLEM ALTINDA TEDAVİ EDİLSİN"
Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.
Şüpheli Can Göktuğ Boz, ifade işleminin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.