Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama: Zamana karşı yarış halindeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşındığını belirterek, "Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz" dedi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava ambulans filosu, saniyeler için uçar. Uçak ve helikopter ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz." ifadelerine yer verdi.